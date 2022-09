Rússia deixa de emitir passaportes para pessoas mobilizadas

Entornointeligente.com /

A Rússia vai deixar de emitir passaportes para os reservistas mobilizados pelo Exército, pode ler-se esta quarta-feira no portal informativo do Governo russo, no momento em que milhares de pessoas procuram sair do país.

Relacionados guerra na ucrânia. Rússia poderá forçar mobilização de ucranianos com anexação

guerra na ucrânia. Embaixada dos EUA na Rússia pede a cidadãos que abandonem país de imediato

internacional. Putin assinou decreto para aumentar penas por rendição ou recusa em combater

«Se um cidadão já foi convocado para o serviço militar ou recebeu uma convocação (para mobilização ou alistamento), o passaporte internacional será recusado» , anuncia o portal governamental, referindo que, nestes casos, «será feito um aviso ao cidadão para explicar o motivo da recusa e o prazo de validade dessa recusa».

Os russos precisam de um passaporte internacional para viajar para a maioria dos países estrangeiros, embora se possam deslocar para países como Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão e Quirguistão com um passaporte interno, equivalente a um cartão de identidade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O anúncio de restrições à emissão de passaportes internacionais ocorre quando muitos russos temem o encerramento da fronteira, no âmbito de uma campanha de mobilização de reservistas para enviar mais tropas para a Ucrânia.

O êxodo atingiu uma dimensão que obrigou os serviços de segurança russos a montarem um gabinete de mobilização móvel, na fronteira com a Geórgia, para intercetar aqueles que procuram sair do país.

O Presidente russo, Vladimir Putin, garantiu que apenas aqueles que já possuem experiência militar ou competências relevantes para o exército serão mobilizados, contudo, o recrutamento de idosos, doentes e estudantes, supostamente isentos, está a provocar mal-estar entre a população.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas — mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,4 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de «desnazificar» e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com