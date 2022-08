Rússia continua a bombardear Kharkiv, Ucrânia terá atacado na Rússia e Crimeia

Entornointeligente.com /

Ver mais Mais Guerra na Ucrânia: todas as notícias, reportagens e análises Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam o conflito Ucrânia quer «criar caos» dentro das forças russas, diz conselheiro de Zelensky Ucrânia sugere estar por trás de novos ataques destruidores na Crimeia Técnicos em Zaporijjia temem corte de electricidade. Guterres volta à Ucrânia para falar com Zelensky e Erdogan Rússia ameaça romper relações diplomáticas com os EUA se os seus bens congelados forem usados para reconstruir a Ucrânia Ucrânia diz que explosões na Crimeia destruíram aviões russos Estados Unidos revelam ter fornecido mísseis anti-radar à Ucrânia Comprador rejeita carga do primeiro navio a sair da Ucrânia: 26 mil toneladas de milho sem destinatário China vai enviar tropas para a Rússia para exercícios militares conjuntos Rússia recruta voluntários em prisões. Grupo Wagner promete liberdade a quem combater na Ucrânia Muitas dúvidas e só uma certeza: houve explosões numa base da Rússia na Crimeia

