Rússia ataca Odessa com drones iranianos

«Odessa foi atacada novamente por drones kamikaze inimigos», disse o Comando Operacional Sul do exército ucraniano. «O inimigo atingiu o prédio administrativo no centro da cidade três vezes», escreveu aquele comando numa mensagem no Facebook. «Um drone foi abatido pelas forças de defesa aérea ucranianas. Nenhuma vítima foi registada», disse. «Eram drones iranianos», disse à AFP uma porta-voz do Comando Sul da Ucrânia, Natalya Gumenyuk.

Os ataques ocorrem dois dias depois que dois civis terem sido mortos em Odessa na sexta-feira, em mais ataque russo com um drone de fabricação iraniana. Quatro drones de fabricação iraniana foram abatidos no sul do país na sexta-feira, de acordo com as forças armadas da Ucrânia.

Kiev disse mais tarde que decidiu reduzir a presença diplomática do Irão na Ucrânia devido ao fornecimento de drones para a Rússia. «Em resposta a um ato tão hostil, o lado ucraniano decidiu privar o embaixador do Irão na Ucrânia de credenciamento, bem como reduzir significativamente o número de funcionários diplomáticos da embaixada iraniana em Kiev», disse o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

Subscrever Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores disse à AFP que a medida equivalia à expulsão, pois o embaixador não estava na Ucrânia e, portanto, não poderia ser expulso.

