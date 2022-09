Entornointeligente.com /

27/09/2022 11h08 Atualizado 27/09/2022

Rússia afirma que ampla maioria votou a favor de anexação em referendo em regiões ucranianas Primeira contagem, segundo Moscou, aponta que 96% dos votantes escolheram separação da Ucrânia. Consulta pública, anunciada e realizada pela Rússia, foi feita em Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk e Kherson, mas é contestada por Kiev, que aponta 'farsa'.

1 de 1 Soldado das forças separatistas pró-Rússia de Luhansk vota em referendo, em 23 de setembro de 2022. — Foto: AP Soldado das forças separatistas pró-Rússia de Luhansk vota em referendo, em 23 de setembro de 2022. — Foto: AP

Os primeiros resultados parciais do referendo de anexação à Rússia de quatro regiões da Ucrânia ocupadas mostraram uma esmagadora maioria de residentes a favor da adesão ao país vizinho, segundo a agência de notícias estatal russa RIA.

Kiev não reconhece os resultados e já afirmou que a consulta pública é uma farsa.

A votação ocorreu durante cinco dias em quatro regiões – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – que compõem cerca de 15% do território ucraniano.

O exercício abre caminho para o presidente Vladimir Putin anexar as quatro áreas, após o que ele poderia retratar qualquer tentativa ucraniana de recapturá-las como um ataque à própria Rússia. Ele disse em 21 de setembro que estava disposto a usar armas nucleares para defender a «integridade territorial» da Rússia.

A Ucrânia advertiu repetidamente que a anexação russa de territórios adicionais destruiria qualquer chance de negociações de paz.

A RIA disse que as contagens iniciais mostraram maiorias variando de 96,97% na região de Kherson, com base em 14% dos votos contados, a 98,19% em Zaporizhzhia, com base em 18% da contagem.

