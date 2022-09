Entornointeligente.com /

Rússia acusa Ucrânia de tentar atacar região próxima a usina nuclear com drones Ministério da Defesa russo diz ter abatido 8 drones não tripulados. Por g1

25/09/2022 08h16 Atualizado 25/09/2022

1 de 2 Usina nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar, na Ucrânia, é a maior da Europa — Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko Usina nuclear de Zaporizhzhia em Enerhodar, na Ucrânia, é a maior da Europa — Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko

O Ministério da Defesa da Rússia acusou neste domingo (25) a Ucrânia de tentar realizar um ataque com 8 drones «kamikaze» perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, informaram as agências estatais russas «TASS» e «RIA» citando um comunicado oficial.

Esse documento informa que todos os drones não eram tripulados e foram derrubados e que os níveis de radiação próximos à usina estão normais.

2 de 2 Mapa mostra conflito em Zaporizhzhia — Foto: g1 Mapa mostra conflito em Zaporizhzhia — Foto: g1

Zaporizhzhia é uma das cidades que está em um referendo de anexação à Rússia. O período de votação teve início na última sexta-feira e deve terminar nesta terça-feira (27).

A votação não é apoiada pelos membros do G7 e da União Europeia. A Ucrânia disse que também não irá reconhecer os resultados.

