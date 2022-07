Rússia acusa 92 militares ucranianos de crimes contra a humanidade

Entornointeligente.com /

Em directo. Siga os últimos desenvolvimentos sobre a guerra na Ucrânia Guia visual: mapas, vídeos e imagens que explicam a guerra Especial: Guerra na Ucrânia Moscovo acusou 92 membros das Forças Armadas ucranianas de crimes de guerra contra a humanidade e propôs a criação de um tribunal internacional apoiado por países que tenham «uma posição independente sobre a questão ucraniana», como a Síria, o Irão e a Bolívia, revelou o chefe do comité de investigação russa , Alexander Bastrikin.

De acordo com Bastrikin, a Rússia acusou «mais de 220 pessoas», entre os quais representantes do Alto Comando das Forças Armadas e «comandantes de unidades militares que bombardearam a população civil», escreve o diário britânico The Guardian , citando o site de notícias russo Rossiiskaya Gazeta.

Além dos 92 militares, 96 pessoas, incluindo 51 comandantes do Exército ucraniano estão a ser procuradas por estarem envolvidas em crimes contra a paz e a segurança da humanidade, reforça o chefe do comité.

No total, o Governo russo já iniciou 1300 investigações a membros das Forças Armadas ou políticos ucranianos. Destas, 400 pessoas foram responsabilizadas.

Na mesma linha, adianta Bastrikin, estão a decorrer investigações sobre funcionários do Ministério da Saúde da Ucrânia, que, segundo Moscovo, desenvolveram armas de destruição maciça, escreve a BBC .

Kiev, que ainda não respondeu às acusações, está a investigar mais de 21 mil alegados crimes de guerra cometidos pelas forças russas desde o início da invasão .

Bastrikin acusou ainda o Ocidente, apelidado pela Rússia de «Oeste colectivo», de apoiar abertamente a Ucrânia, decisão que considera «extremamente duvidosa». Em resposta, propôs a criação de um tribunal internacional apoiado pelos países aliados da Federação Russa, nomeadamente a Síria, o Irão e a Bolívia.

