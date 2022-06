Entornointeligente.com /

RS deve amanhecer com geada e temperaturas baixas; semana será de frio em todas as regiões Massa de ar polar mantém mínimas em 2ºC na Região Norte do estado. Não há previsão de chuva nos próximos dias. Sensação de frio será menor nos Campos de Cima da Serra e no Litoral. Por g1 RS

13/06/2022 03h00 Atualizado 13/06/2022

1 de 1 Ciríaco amanheceu com geada, no domingo (12). — Foto: Juliano Simioni Ciríaco amanheceu com geada, no domingo (12). — Foto: Juliano Simioni

O Rio Grande do Sul deve amanhecer com geada em quase todas as áreas, segundo os meteorologistas da Climatempo. A intensidade deve ser moderada nos pontos de maior altitude.

Uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas em todo o estado, mas nos Campos de Cima da Serra e no Litoral, a sensação de frio será menor. Não há previsão de chuva nos próximos dias.

O mar segue agitado ao longo da manhã, com ondas de até 2,5 metros, durante a tarde e noite, quando tende a se acalmar.

Em Porto Alegre , o tempo fica aberto e há registro de poucas nuvens. A mínima será de 8°C e máxima de 16°C.

Temperaturas segunda (13)

Pelotas: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 5°C e máxima de 16°C Caxias do Sul: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 4°C e máxima de 16°C Santa Maria: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 4°C e máxima de 16°C Santa Rosa: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 4°C e máxima de 17°C Erechim: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 1°C e máxima de 14°C Uruguaiana: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 4°C e máxima de 17°C Torres: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 9°C e máxima de 15°C Rio Grande: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 8°C e máxima de 15°C Mostardas: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 10°C e máxima de 17°C Passo Fundo: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 2°C e máxima de 15°C Bagé: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 3°C e máxima de 16°C Tramandaí: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 9°C e máxima de 16°C Xangri-Lá: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 9°C e máxima de 15°C Capão da Canoa: Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 9°C e máxima de 17°C São Borja: Geadas pela manhã e tempo firme. Mínima de 3°C e máxima de 17°C Santa Cruz do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 5°C e máxima de 16°C Lajeado: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 17°C

Na terça (14), a madrugada e a manhã ainda serão geladas, mas a possibilidade de ocorrência de geada se limita à Serra. O estado segue com a influência da massa polar e não há previsão de chuva.

A sensação de frio atinge todo o estado.

Em Porto Alegre , o dia será de sol e há chance de nevoeiro ao amanhecer, com a nebulosidade aumentando durante a tarde.

Temperaturas terça (14)

Porto Alegre : Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 20°C Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 18°C Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 18°C Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 19°C Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 21°C Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 5°C e máxima de 16°C Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 19°C Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 18°C Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 17°C Mostardas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 19°C Passo Fundo: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 17°C Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 18°C Tramandaí: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 19°C Xangri-Lá: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 18°C Capão da Canoa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 20°C São Borja: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 21°C Santa Cruz do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 8°C e máxima de 19°C Lajeado: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 21°C

O amanhecer será frio e com geada nas áreas de Serra do Rio Grande do Sul e na divisa com Santa Catarina, na quarta (15). A madrugada e a manhã continuam geladas em vários municípios.

O dia será ensolarado e com pouca nebulosidade em todas as regiões, inclusive em Porto Alegre . Não há previsão de chuva.

Temperaturas quarta (15)

Capital: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 20°C Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 15°C Caxias do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 19°C Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 20°C Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 22°C Erechim: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 6°C e máxima de 18°C Uruguaiana: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 21°C Torres: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 19°C Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 14°C Mostardas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 11°C e máxima de 16°C Passo Fundo: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 7°C e máxima de 19°C Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 19°C Tramandaí: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 20°C Xangri-Lá: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 19°C Capão da Canoa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 21°C São Borja: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 9°C e máxima de 22°C Santa Cruz do Sul: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 10°C e máxima de 20°C Lajeado: Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 21°C

