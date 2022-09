Royner Materán espera dar el salto internacional

Entornointeligente.com /

El atleta mirandino ha demostrado su potencial en competencias nacionales

CARMEN TERÁN

«Todo en la vida se logra con esfuerzo, dedicación y ganas de hacer las cosas, porque más allá de que se tenga el talento sino hay disciplina no se hace nada».

Así lo señala en entrevista con el Diario Avance, Royner Materán de 24 años de edad, integrante de la selección de Miranda de Atletismo en la prueba de 800 metros y actualmente subcampeón nacional en la categoría sub23.

Nació en Caracas, pero desde hace mucho tiempo vive en San Pedro de los Altos. Inició en el mundo del atletismo a la edad de once años, en ese momento vivía en el sector La Línea de Los Teques.

«Mi madre siempre me acompañaba a Intevep o alguien que estuviera en la casa lo hacía, pero llegó un momento que ella empezó a trabajar y como me gustaba tanto comencé a irme por mi cuenta a entrenar, pero siempre con orden», recuerda.

En 2011 fue su primer campeonato nacional y se tituló campeón. Fueron varias pruebas, (combos de fondos). «Fue una sensación increíble, era mi primera medalla, de verdad que no me lo esperaba, no lo podía creer»

«En los años siguientes también me coroné campeón nacional en las diferentes pruebas. A medidas que vas creciendo las pruebas van cambiando, por eso ese mismo año fui campeón nacional en 2000 metros planos».

En 2014 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Escolares Suramericanos que se disputaron en Brasil. «Fue una gran victoria porque mejoré mi marca por 20 segundos, desde ese entonces he participado en varias competencias nacionales. Lamentablemente todavía no he podido debutar a nivel internacional, porque siempre me dicen que no hay recursos».

Ya es atleta federado, corredor de 800 metros planos. Anteriormente hacía 1500, 3000 con obstáculos. En estas pruebas he quedado también campeón nacional.

Solidaridad

«Una de las cosas que siempre he respetado es comer sano, sobre todo carnes blancas, como el pollo a la plancha y jugos naturales. Me gusta mucho la comida casera. A veces mis amistades me dicen el viejo, porque muy rara veces les acepto una hamburguesa o una pizza. Siempre he sido muy disciplinado y conscientes con mis cosas, por eso trato de alimentarme sanamente», cuenta el deportista.

También le gusta compartir mucho con su familia y con sus amistades. «A veces cuando el equipo asiste a alguna competencia, tratamos de apoyamos todos, si alguno de nosotros no tiene para comer o no trajo mucho dinero, entre todos buscamos la manera, y solucionamos».

Sus logros

En 2021 se adjudicó el campeonato nacional en 3000 metros planos con obstáculos. «Lamentablemente no me seleccionaron para los Juegos Panamericanos, supuestamente por detalles técnicos, ciertamente no lo sé, de hecho, tenía que asistir al Suramericano porque mi marca era una de las tres primeras, pero no me llevaron, la verdad la federación no me dio ningún motivo».

«En este caso tampoco logré clasificar al Suramericano de Atletismo Sub23 que se va a desarrollar el 30 de septiembre, a pesar de que la carrera fue muy cerrada, me lancé para poder ganar, sin embargo, por tres centésimas no pude lograr la victoria, gané la medalla de plata. Esta competencia se realizó el 23 de agosto en el estadio Máximo Viloria de Barquisimeto, estado Lara, que también fue un preselectivo en la categoría Sub 18 para un Suramericano.», sostiene.

Además, el equipo de Miranda quedó subcampeón en el relevo 4×400 donde participé. «Se trató de una carrera bastante buena, ya casi al final íbamos perdiendo, estábamos de cuarto, justamente el tercer cambio era yo, pude alcanzar a los últimos dos para quedarnos con la segunda plaza».

Lo que viene

Royner afirma que vienen las competencias de cross country, para finales de noviembre y diciembre se estarán realizando en el parque del Este y en el estado Vargas, todavía no se tiene fecha. «Lo que queda es iniciar una etapa de preparación, porque ya carreras oficiales por este año no hay».

«Actualmente hago vida deportiva en el Polideportivo Arnaldo Arocha en El Paso, esas instalaciones cada día están deterioradas. Hace un par de meses con el equipo de atletismo hicimos algunas reparaciones, quitamos tartán de la parte de adentro de la pista para colocarlos de parches afuera donde normalmente ejercitamos».

Hace un llamado a las autoridades para que le presten atención a este campo, «porque son muchos los atletas que acudimos a practicar ahí, de hecho, ya han tenido lesiones como periostitis, dolores de cadera por las condiciones de la pista, que a pesar de usar zapatos nuevos el impacto con el asfalto los perjudica»./ct

