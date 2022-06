Roy Barreras se aísla a pocos días de segunda vuelta, ¿Por qué?

Entornointeligente.com /

Envuelto en un escándalo por cuenta de los denominados ‘Petrovideos’, el jefe de debate de Gustavo Petro, Roy Barreras, tomó la decisión de apartarse de los medios de comunicación.

A través de su cuenta de Twitter, el senador confirmó su medida asegurando se «aislará totalmente», en estos últimos días de campaña.

Argumentó su decisión indicando que no quiere seguir siendo «flanco de ataque contra Gustavo Petro y lo calificó como un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien».

Asimismo, agradeció a los medios de comunicación que le han ofrecido sus espacios.

A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aislo totalmente estos últimos dias de csmpaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien.

Su decisión de apartarse de la campaña electoral, se da a solo ocho días de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial para elegir entre el candidato del P acto Histórico, Gustavo Petro; y el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

Cabe recodar, que según el más reciente resultado del Tracking Presidencial Hernández tiene un 47.9 % en la intención de voto, mientras que Gustavo Petro tiene un 47.1 % .

Los dos candidatos mantienen un cabeza a cabeza para suceder a Iván Duque, el próximo 7 de agosto, mientras que continúan las polémicas y los enfrentamientos por sus posturas políticas.

