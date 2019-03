Roubaram um Bruegel numa igreja, mas ele tinha sido substituído por um falso

Entornointeligente.com / Se tivesse mesmo acontecido, seria um novo drama no mundo da arte, onde eles não têm faltado. Quarta-feira, dois homens entraram na Igreja de Santa Maria Madalena, em Castelnuovo Magra (uma terra de 8500 habitantes, a meia hora de Génova, no norte de Itália) e roubaram um quadro de Bruegel, o Jovem.

Bruegel, um pintor do século XVII que é filho do outro Bruegel, dito O Velho, é um artista importante cujas obras atingem facilmente milhões de dólares quando chegam ao mercado. A obra em causa representa a cruxificação e será uma de várias cópias que o filho realizou de obras do pai.

Quando o presidente da câmara deu a notícia do roubo, falou como se estivesse em causa uma perda de valor incalculável. Ao fim do dia, porém, admitiu que o quadro roubado era uma falsificação. As autoridades tinham recebido uma dica sobre a operação, e decidiram montar uma armadilha. Substituiram o original por uma cópia e instalaram câmaras no local.

Curioso é que muita gente na congregação se apercebeu da mudança, mas ninguém disse nada (o presidente da câmara agradeceu publicamente essa forma de colaboração). Assim, os dois ladrões foram filmados a partir com um martelo a montra onde se encontrava o quadro e a levá-lo. Também existem imagens do carro onde seguiam, pelo que não deverá ser difícil chegar a eles.

Todos os anos há muitas centenas de roubos de arte em Itália, um país onde é fácil encontrar arte de grandes pintores e escultores em locais inesperadas – por exemplo, uma discreta igreja numa pequena terra de que a maioria das pessoas nunca ouviu falar.

Graças a medidas preventivas tomadas nos últimos anos, os roubos diminuiram, mas ainda rondam quase o meio milhar por ano.

