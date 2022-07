Rota de dolor y desplomada: La desesperación de una madre al tener que entregar a su hija a su ex (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Un duro momento para Jennifer Lara. Jennifer Lara es una joven española, quien fue concursante en el programa Mujeres y hombres y viceversa de Telecinco , que está viviendo una situación complicada ya que ha tenido que entregar a su hija a su expareja quien llevaba 15 meses sin tener contacto alguno con la pequeña.

La pareja al momento de separarse firmaron un convenio regulador en el que acordaban que ninguno podía abandonar Valladolid , sin embargo Jennifer tuvo que macharse por trabajo hasta Alicante . Tras este convenio donde la madre no cumplió con su parte, el padre reclamo la custodia de la pequeña, los padres tuvieron que asistir a varios juicios. De acuerdo a la decisión de la juez la madre tuvo que entregar a la niña de manera inmediata.

te puede Interesar: No se la cala más- Natasha Araos furiosa se dirige a sus seguidores que no paran de atacarla: ‘’Te pido que me dejes de seguir’’ (+Video) La Policía Nacional debió acudir al domicilio de la joven para la entrega de la menor al padre. Esto fue un momento desgarrador para Jennifer , quien no pudo contener las lágrimas, totalmente desesperada, desplomada en el suelo tras rota de dolor. » Mamá va a ir a buscarte «. Gritaba Jennifer.

Ha sido un momento difícil para la niña, ella también lloraba mientras se despedía de su madre.

«Hemos llamado a una ambulancia porque se le está durmiendo todo el cuerpo «, dijo una familiar. Tras este momento difícil estuvieron vecinos y familiares de la joven, dándole todo su apoyo en el momento cuando Jennifer tuvo que entregar a su hija, todos estuvieron en máxima tensión.

