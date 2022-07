Rostos que contam histórias: estes são os melhores retratos de 2022

Entornointeligente.com /

Pai e filho, guerreiros da tribo Suri, a segurar uma AK-47. Uma família desconectada. Uma mulher que reflecte sobre a vida fugaz de um passarinho. Estes são alguns dos retratos galardoados na segunda edição do International Portrait Photographer of the Year , anunciados a 28 de Junho, na Austrália.

Num ano em que se contabilizaram 618 submissões, o grande vitorioso é o fotógrafo tailandês Jatenipat Ketpradit que captou a imagem vencedora, The Gun and Flowers . A introdução de armas de fogo nas tribos ao longo dos últimos 20 anos tem gerado discórdia interna, «já que as armas são tecnologia de ponta que se opõe à sua cultura e costumes», explica o vencedor. «Eu tirei esta foto para representar o conflito do seu estilo de vida».

Além da distinção principal, os prémios são distribuídos por mais quatro grupos. Na categoria The Character Study venceu o britânico Guy Bellingham, já o brasileiro Daniel Taveira garantiu o primeiro lugar do The Environmental Portrait . A vencedora do Portrait Story é Karen Waller, da Austrália, e a canadiana Stephanie Lachance saiu vitoriosa na categoria Family Sitting .

O prémio principal atribuído é de 3000 dólares, e o de cada categoria tem um valor de 1000 dólares. Para o segundo e terceiro classificados, 500 e 250 dólares, respectivamente. A acrescentar à compensação monetária, os fotógrafos, profissionais ou amadores, são seleccionados para integrar a lista de 101 melhores retratos do ano, que constarão no livro anual publicado pela organização.

1º lugar «Environmental» – «Antropogenic» é o resultado de acções passadas que resultam nas constantes mudanças climáticas do presente, definindo o futuro incerto. Pelo facto de o fotógrafo ser brasileiro e ter vivido na Amazónia, sabe da importância desse «pulmão do mundo». Este é o retrato de uma mulher indígena que tenta respirar, perante os efeitos antropogénicos. ©DANIEL TAVEIRA/The International Portrait Photographer of the Year 2022 1º lugar «Portrait Story» – Claire reflete sobre a vida fugaz do pequeno e frágil passarinho. A vida pode ser ténue e durar apenas um momento. Aos 86 anos, Claire descreve a sua vida como tendo sido ricamente vivida e abençoada. Continua a viver com alegria e aprecia cada momento. ©Karen Waller/The International Portrait Photographer of the Year 2022 2º lugar «Character» ©Peter Rossi/The International Portrait Photographer of the Year 2022 2º lugar «Environmental» ©Peter Rossi/The International Portrait Photographer of the Year 2022 2º lugar «Family Sitting» – A mãe Shaylene Yarrick com os cinco filhos e outras crianças que dormem dentro da casa de dois quartos em Mornington Island, do arquipélago das Ilhas Wesley, na Austrália, que hospeda regularmente vinte moradores. Em muitas casas de Mornington Island dormem vinte ou mais pessoas. ©BRIAN CASSEY/The International Portrait Photographer of the Year 2022 1º lugar «Family Sitting» – Retrato de pai e filho. ©Stephanie Lachance/The International Portrait Photographer of the Year 2022 3º lugar «The Character Study» ©Peter Rossi/The International Portrait Photographer of the Year 2022 3º lugar «Environmental» – «Tanti» Iulica é uma mulher de 96 anos que vive sozinha numa casa com 150 anos, sem energia ou água, em Rastoci, no condado de Salaj, na Roménia. O edifício tornou-se um monumento arquitectónico, sendo a casa tradicional preservada mais antiga da aldeia. «Tanti» cuida de si mesma sozinha. ©Ovi D Pop/The International Portrait Photographer of the Year 2022 3º lugar «Family Sitting» – Quando o fotógrafo Peter Rossi conversou com a jovem família retratada, eles mencionaram como interagiam menos nos dias de hoje, tendo em conta todas as actividades que costumavam reuni-los. Falaram de um ‘desconectar’. Por isso, pensaram que a ideia de ilustrar essa desconexão seria algo que poderiam fazer em família. ©Peter Rossi/The International Portrait Photographer of the Year 2022 3º lugar «Portrait Story» ©Kris Anderson/The International Portrait Photographer of the Year 2022 2º Lugar «Portrait Story» – Não só a arte e a ciência dos selos são interessantes para os colecionadores, como os selos eram um elemento essencial de comunicação para as pessoas do passado. Noel, retratado aqui entre alguns dos seus selos preciosos. ©Peter Rossi/The International Portrait Photographer of the Year 2022 Pela lente do fotógrafo vencedor, a família de caçadores «Burgedchin», da Mongólia. Há mais de 250 anos que os Burgedchin usam as suas águias douradas (ou águia-real) para caça. Os homens são treinados a partir dos 10 anos, com as águias e a cavalo, num ambiente severo e extremo. ©Jatenipat Ketpradit/The International Portrait Photographer of the Year 2022 O retrato vencedor na categoria «The Character Study». ©Guy Bellingham/The International Portrait Photographer of the Year 2022 Um dos retratos do fotógrafo vencedor, Jatenipat Ketpradit. É a foto de família do líder da tribo Abore, que inclui o pai (líder), a mãe, quatro irmãs e uma outra criança. O povo Arbore é um grupo étnico que vive no sul da Etiópia. Praticam a pastorícia, o cultivo do sorgo, a pesca sazonal e a caça. ©Jatenipat Ketpradit/The International Portrait Photographer of the Year 2022 Esta é uma fotografia rara do povo «Akha» que mostra o traje tradicional de todo o clã, no norte da Tailândia (Ulo Akha, Pamee Akha, Lomi Akha), da autoria do grande vencedor Jatenipat Ketpradit. ©Jatenipat Ketpradit/The International Portrait Photographer of the Year 2022

