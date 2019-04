Rosselló dice desconocía de pesquisa a Keleher

Entornointeligente.com / Fueron muchas las veces que el gobernador Ricardo Rosselló defendió públicamente a la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher, y aseguró que contaba con su confianza. Ahora revela que ella nunca le notificó que era investigada por las autoridades federales por su función en ese departamento.

“A mí nadie me informó, ni me han informado, salvo lo que ha salido en los medios de una investigación. Segundo, a mí nadie me informó ni me ha informado de una acción detrimental o ilegal que haya llevado a cabo la secretaria. Estos señalamientos siguen siendo serios y si hay una investigación, como en todos los procesos, estamos en la disposición para colaborar y que se aclaren todos estos asuntos. Es importante reconocer todo esto”, afirmó

Descartó que haya habido influencias —como por parte de su entonces representante ante la Junta Federal de Control Fiscal, Elías Sánchez— para que nombrara a Keleher a su puesto.

“Yo les voy a decir lo que pasó. Durante el proceso de mi campaña yo reconocía que el nombramiento de Educación era uno importante. Hice una búsqueda y, en ese proceso, yo pude identificar a Julia Keleher como una persona que había colaborado previamente en distintas administraciones, pero que tenía capacidades gerenciales para ejecutar la política pública de mi administración”, dijo.

“Cualquier otra cosa son cuentos que no son consistentes con la realidad”, recalcó.

La semana pasada, Keleher anunció su salida inmediata del Departamento de Educación y preparó una orden administrativa para que Eleuterio Álamo fuera el secretario interino, anuncio que hizo el gobernador.

Decisión “compartida”

Previo su renuncia, EL VOCERO publicó que las autoridades federales investigan a Keleher, que han intervenido en sus cuentas bancarias y que han requerido acceso a los vídeos de su residencia. Durante esta controversia, el gobernador estaba en Sevilla, España, y no había hecho expresiones sobre la pesquisa ni sobre la oposición levantada en el Senado al nombramiento de Álamo como interino, que fue retirado ayer mismo.

En conferencia de prensa, Rosselló afirmó que la salida de Keleher fue una decisión “compartida”.

“Nosotros llegamos a un acuerdo”, afirmó. “Tuvimos unas conversaciones y tomamos la determinación que ya para principios de abril ella haría una salida. Fue una decisión compartida”.

Había defendido designación

Dos horas antes de que se retirara el nombramiento interino, el gobernador pidió “espacio” al Senado para considerar la designación de Álamo.

“Yo aspiro a que el Senado pueda tener un espacio donde cualquier imputación que tengan, se la puedan hacer al nominado y que tenga el espacio para contestar alegaciones que puedan haber surgido y que el nominado las pueda contestar”, indicó. “Reconozco el rol mío de nominar y tener el consentimiento del Senado”.

Defendió, además, el proceso que se siguió para designar a Álamo como interino, mediante carta que envió Luis Rivera Marín en su calidad de gobernador interino.

Previo al retiro de Álamo, Rosselló sostuvo que “el gobernador interino envió una misiva al Senado, obviamente estableciendo que nosotros, aunque entendemos que las acciones se han tomado dentro del marco del derecho, sí le damos la bienvenida a que el Senado pueda pasar juicio del interinato con el mejor de los espíritus y que podamos llegar a un resultado de encaminar el sistema educativo y continuar con la política pública”.

