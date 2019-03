Rosneft asegura que Pdvsa le debe todavía 2.3 millones de dólares

Entornointeligente.com / El año pasado, Venezuela pagó US $ 2,3 mil millones del préstamo que recibió de Rosneft hace años, pero el país latinoamericano aún debe otros US $ 2,3 mil millones, excluyendo los intereses, dijo Rosneft en su informe de resultados de 2018 el martes, así lo reseña oilprice.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Rosneft ha otorgado préstamos por US $ 6 mil millones a Pdvsa, que debe canjearse por completo en suministros de petróleo crudo para fines de este año.

Al 31 de diciembre de 2017, la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa, tuvo que reembolsar US $ 4.600 millones del préstamo. En el transcurso de 2018, reembolsó la mitad de esa cantidad, excluyendo los intereses, de acuerdo con la presentación financiera de Rosneft en 2018. Al 31 de diciembre de 2018, Venezuela aún le debía a Rosneft US $ 2,3 mil millones.

Refiriéndose a sus activos petroleros en Venezuela, la compañía petrolera rusa dijo que tiene participación en cinco proyectos petroleros y posee el 100 por ciento en un proyecto de gas, con derechos de exportación.

La semana pasada, Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que Rusia, que defiende a Nicolás Maduro en la crisis política venezolana, usará "todos los mecanismos legales disponibles" para defender sus intereses, incluidos los intereses petroleros, en el país latinoamericano.

De acuerdo con los analistas informados por S&P Global Platts, cualquiera que sea el resultado del estancamiento político de Venezuela, Rosneft no quedará aislada de los activos petroleros venezolanos, ya que el petróleo es prácticamente el único ingreso en divisas que puede obtener el país. Un analista de un banco occidental estima que los activos de Rosneft en Venezuela alcanzan los US $ 2.500 millones, más otros US $ 2.500 millones en suministros de crudo para el préstamo a Pdvsa. Incluso en el improbable escenario de que Rosneft haya perdido todo el dinero que ha vertido en el petróleo de Venezuela, el resultado sería "mordaz pero no crítico" para la firma rusa, dijo el analista a Platts la semana pasada.

Mientras que Rosneft y Rusia se quedan calculando las posibles pérdidas financieras del petróleo de Venezuela, los tenedores de bonos de Pdvsa también se encuentran en una posición difícil debido a que el comercio de bonos de Pdvsa se detuvo después de las sanciones de EEUU. A la empresa petrolera estatal y sus valores. Con información de Oilprice

