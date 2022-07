Rosmeri Marval y Aran One celebraron el primer mes de su bebita

Entornointeligente.com /

Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Rosmeri Marval y Aran One (Aran de las Casas) viven un gran momento personal tras la llegada de su segundo bebé. Por eso, la pareja de actores venezolanos no dudó en compartir con sus seguidores ayer (23 de julio) su felicidad por los primeros 30 días de vida de la niña.

«Un mes con mi muñeca @arantzabebe lleno de amor»; escribió la actriz de la serie «Bolívar: una gesta admirable» en su perfil de Instagram. «Cada vez que la veo siento que mi corazón crece», agregó seguidamente en el post, que en sus primeras 14 horas acumuló casi 92 mil likes y más de 200 comentarios.

El texto acompaña a una imagen en la que se puede ver a la feliz madre con la pequeña, quien nació a las 10:15 de la mañana del pasado 23 de junio, en Miami, Estados Unidos.

La imagen generó de inmediato la reacción de sus seguidores. «Qué foto tan linda», escribió Gustavo Elis. Su pareja, Karlis Romero, solo manifestó: «Vénganse» , expresando su deseo de que la pareja regrese pronto al país con sus retoños.

Yuvanna Montalvo, por su parte, apuntó: «Demasiado bellas. Fer le tiene un regalito» , al tiempo que Aisha Stambouli le dejó un mensaje lleno de caritas felices con ojos de corazón; lo mismo que hizo Carla Field.

Paseo para celebrar El no menos feliz padre de la nena también aprovechó sus redes sociales para celebrar la ocasión. «Hoy es un día muy supremamente especial porque la reina de la casa está cumpliendo un mes de vida, mírenla por aquí», comentó el cantante en sus historias de Instagram.

«Mami, tan bella, cumpliendo un mesecito », comentó más adelante dirigiéndose a la pequeña, mientras disfrutaba de un paseo en familia. Y agregó: «Y la reina, más bella que nunca», en referencia a su esposa, señalando además que su primogénito Ian Gael estaba «dormido y tranquilo» en esos momentos.

Cabe destacar, que el viernes, en un set de preguntas y respuestas en Instagram, Rosmeri Marval habló de sus sentimientos con el primer mes de Arantza. «La verdad me da un poquito de nostalgia, siento que pasa demasiado rápido, por eso me la estoy disfrutando al máximo. O sea, cada segundo estoy oliéndola, abrazándola, besándola, porque ya tengo la experiencia con Ian y sé que pasa demasiado rápido; que cuando uno cierra y abre los ojos ya son unos niños grandes, como Ian; y la verdad esta etapa de bebecitos chiquiticos vuela, entonces me la estoy disfrutando todo lo que puedo».

Con relación a su regreso al país, señaló: «Ya pronto, si Dios quiere. Realmente estamos esperando poder colocarle las vacunas a la niña, el tema del pasaporte y ya nos regresaríamos a Venezuela».

