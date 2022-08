«Rosita» soltó la lengua y también alborotó las redes

Entornointeligente.com /

Por HBS

«No hay mujer fea, sino mal arreglada o marido sin plata, que invierta mi amor, que invierta», comentó la actriz. «Años atrás no se veían a las mujeres tan operadas, existían como que más los cuerpos naturales. Pero estamos en un siglo nuevo, una etapa nueva y qué se puede hacer mi amor».

Además insistió en que se perdió el miedo a las operaciones y el miedo a hacerlas públicas: «Antes existía ese miedo a decir me operé el abdomen o me operé los senos, ahora no mi amor, ahora todo el mundo graba sus operaciones, ya es algo tan normal» aseveró la venezolana.

Por otra parte, al ser preguntada acerca de cuántas operaciones se ha hecho, la venezolana confesó que solo se ha hecho una operación en los senos y que le tiene mucho respeto a las operaciones por un problema que tuvo con uno de sus implantes, sin embargo, aseguró que se quiere hacer más operaciones, pero en el momento adecuado.

