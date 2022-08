Rosario Prieto habla del infarto que sufrió «El dolor era tan fuerte que yo pedía morir» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La primera actriz criolla Rosario Prieto comentó sobre su salud a Luis Olavarrieta tras sufrir un infarto. Cabe destacar que, el pasado 25 de junio la artista criolla de 80 años de edad sufrió un infarto por lo cual estuvo en un centro de salud internada en terapia intensiva, agregando que logró sobrevivir a este terrible episodio el cual le cuenta hoy en día a una entrevista Luis Olavarrieta, alegando « Estar cerca de la muerte no es fácil, pero el dolor era tan grande y tan fuerte que yo pedía morir, la doctora me dijo disculpa que me reía pero aquí todo el que llega con un infarto dice no me quiero morir y usted está diciendo, me quiero morir».

VER TAMBIÉN ※ Mariangel Ruiz y Carlos Felipe Álvarez comparten las primeras imágenes de su boda (+FOTOS)

Seguidamente, Prieto comentó que no es la primera vez que le toca pasar por estos episodios así que con el infarto y la enfermedad del Parkinson que ya venía arrastrando desde hace un par de años, solo pensaba en morir. Asimismo, la artista reveló que luego de sobrevivir llegas a una reflexión « Te das cuenta que no eres nada, yo me he muerto ya varias veces porque yo he tenido eventos de irme y volver, entonces te das cuenta que no eres nada, cuando te vas de este plano es como si apagaran la luz, vuelves después por circunstancias».

Por último Rosario comentó que tiene miedo a volver a pasar por este episodio ya que le ha marcado mucho el dolor, agregando que vive con la angustia de que su hija la encuentre muerta sola en su apartamento.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com