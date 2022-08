Rosales pidiendo que devuelvan el oro y las colas en las gasolineras integrales de Maracaibo

Entornointeligente.com /

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- La marca del terrorismo criollo… En el incendio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de Antímano, en Caracas, está la huella de los criminales que tuvieron su máxima expresión durante las guarimbas en Venezuela. He allí el sello de los hampones, que en su afán de derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros, siempre se han planteado agredir al pueblo, con el objetivo de culpar de los daños al máximo líder de la revolución bolivariana.

En ese condenable suceso está la marca de los que atacaron universidades, prescolares, bloquearon los accesos a los hospitales, de los que llamaban a la gente a las manifestaciones y después les disparaban con francotiradores. Actualmente mantienen un constante ataque a los servicios públicos, en fin, no han parado de hacer daño.

Sepan que incendiaron la sede del IVSS en Antímano, con el propósito de dejar sin diálisis a 7 mil 500 pacientes en el país, es decir, matar a 7 mil 500 venezolanas y venezolanos enfermos renales. Esa es su forma de actuar, de proceder. Son asesinos en potencia.

2.- ¿Y quiénes serán los candidatos de la oposición terrorista para las presidenciales de 2024?… El Primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, dijo que el gobierno de Gustavo Petro podría iniciar un juicio en contra de quienes desfalcaron a Monómeros. «Por eso es que en Colombia ya no queda ninguno, desaparecieron y no se atreven a decir dónde están. El largo brazo de la justicia les va a llegar. Destrozaron a Monómeros. Toda esa gente va a tener que pagar», aseguró.

De allí que me pregunto: ¿Y quiénes serán los candidatos de la oposición terrorista, para las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela?, porque los más grandes ladrones en esa empresa venezolana ubicada en Colombia son Juan Guaidó y Manuel Rosales, y ambos se creen candidatos duros para esos comicios, pero, de haber una investigación rigurosa, ese par de bandoleros serán los primeros que deberán ir a la cárcel.

3.- La anarquía del mercado Las Pulgas de Maracaibo… Las mafias que siempre han pululado en ese emblemático bazar de ese municipio, se apoderaron nuevamente de sus espacios para conspirar en contra de la revolución bolivariana. Le colocan el precio al peso colombiano y al dólar, así como a los productos de la cesta básica. Y lo de las medicinas y los equipos médicos da terror. Allí, en cualquier tarantín o sobre alguna sábana tendida en la acera, se pueden observar los fármacos y dispositivos que muchas veces no se encuentran en los centros asistenciales ni en las farmacias.

Nos están llevando al principio, a cuando la guerra económica estaba en pleno apogeo. ¿Será que las mafias del mercado Las Pulgas son intocables? Nadie es capaz de «meterles el pico». ¿Hay miedo? ¿Muchos metidos en el negocio? Vaya usted a saber. No olvidemos nunca que el desorden en Las Pulgas, el buhonerismo desenfrenado y desorganizado, sirve para distraer o, mejor dicho, para ocultar las grandes triquiñuelas de los poderosos, de los que no se ven, de los que le han vendido el alma diablo pretendiendo acabar con la revolución bolivariana.

4.- La exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se robó una playa… El camarada Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando comentó, basado en una nota del portal digital «Vorágine», que esta delincuente se robó con su marido Alvaro Rincón, una playa antes de abandonar el gobierno, tras la asunción de Gustavo Petro al Palacio de Nariño.

Un caso para analizar más allá del descarado robo, porque en Colombia han demostrado, primero, que Ramírez y su esposo Alvaro Rincón son un par de narcotraficantes. Segundo, ella fue ministra de defensa del criminal Alvaro Uribe Vélez y últimamente vicepresidenta y canciller del narcoparaco Iván Duque, cuestión que la acredita como toda una mafiosa con licencia para robar y traficar droga, pero ahora quedó sin poder.

Y aquí era donde quería llegar, por cuanto esa narcoparaca, como buena mafiosa, a pesar de que ya no es funcionaria del gobierno colombiano, obviamente va a intentar mantener sus oscuros ingresos, de allí que pensemos en la falta que le hace una playa a un narcotraficante o a una narcotraficante para sacar la droga del vecino país, más cuando por Venezuela se les hace cada vez más difícil con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cortando pelos en el aire.

5.-Lección de revolucionario… «Sean capaces siempre de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario».

Recodé ese pensamiento del Che Guevara escuchando al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dándole lecciones de lealtad, de solidaridad y de honestidad, al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien, escondido en la corrupta justicia de su país, permitió la detención de la tripulación y del avión venezolano en su propio territorio, demostrando su servilismo y su entrega al imperio norteamericano. ¡Qué pena con ese señor que, para colmo, es presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

6.- Rosales pidiendo que devuelvan el oro… El cabecilla de la banda terrorista Un Nuevo Tiempo pide, desde el Palacio de Los Cóndores, que los fondos que le tienen a Venezuela secuestrados en Inglaterra, Portugal, EEUU, los devuelvan para atender las calamidades en hospitales, ambulatorios, escuelas, electricidad, agua potable, vialidad…

Ahora, ¿por qué cuando tenía el chorro abierto de Monómeros, robando a manos llenas, no pedía que devolvieran los recursos que Venezuela tiene retenidos en el exterior, para enfrentar la crisis de los servicios básicos?

Todo en ese forajido es una hipocresía; habla de esa manera porque se le acabó el robo en Monómeros y, ante esta situación, no le queda más alternativa que hacer de político probo.

Pero ya no puede seguir engañando a los venezolanos y venezolanas con falsedades y manipulaciones mediáticas. El saqueo en esa petroquímica salpica primero a Guaidó y después a él. Ellos, como ya dije, son dos de los más grandes ladrones en Monómeros.

El exconvicto pretende mantenerse blindado con los medios de comunicación social, mediante una campaña sobre su gestión, que no existe. Puro discurso, pero el tiempo pasa y los zulianos y zulianas están advirtiendo que de sus palabras a los hechos hay mucho trecho.

Cree que engaña a la gente con unas postales de noche metido en un charco de agua hasta las rodillas. Los zulianos y zulianas reclaman soluciones reales, concretas. No que llegue, se haga las fotos y desaparezca tan pronto se marchen los periodistas. Ya la gente de Maracaibo y Zulia le conoce muy bien la jugada.

Como igualmente sabe que el presidente Nicolás Maduro siempre ha reclamado esos recursos para enfrentar la difícil situación que vive el país. Recordemos que les exigió públicamente a los corsarios ingleses de la nueva era, que le devolvieran el oro para comprar las vacunas del covid-19 y Guaidó se opuso, mientras Rosales hizo un silencio cómplice.

En consecuencia, Maduro tuvo que moverse como él solo lo sabe hacer, para cancelar los antígenos y emprender la inoculación masiva de la población venezolana.

7.- Las colas en las gasolineras integrales de Maracaibo… Ante las quejas y la incertidumbre de los usuarios y usuarias que desconocen lo que ocurre, me permito llamar la atención de las autoridades sobre las colas que de nuevo se observan en las estaciones de servicio denominadas integrales en Maracaibo.

Las estaciones integrales son las que despachan la gasolina subsidiada que el gobierno revolucionario le proporciona al parque vehicular particular en el país. 120 litros a los automóviles y camiones y 60 a las motos. Eso es una recarga que hacen una vez al mes a través del Sistema Patria.

Debo aclarar que en esos establecimientos si se echan, por ejemplo, 20 litros de gasolina subsidiada, el cliente o la clienta tiene que obligatoriamente comprarles la misma cantidad de litros de la dolarizada.

No tengo conocimiento de las causas que originan las nuevas colas, pero nunca he dejado de seguir el desarrollo del suministro del combustible en la capital del Zulia, consciente de que en Maracaibo las mafias de la gasolina echaron raíces muy profundas y no iba a ser nada fácil erradicarlas.

Desde el vigilante o el señor o la señora de la limpieza hacia arriba, se acostumbraron a ganar mucho dinero a costillas del malestar del pueblo y atizando el golpe de estado en contra del presidente Nicolás Maduro Moros.

Y creo, por lo que me denuncian, que los rezagos de esas mafias se siguen moviendo bajo cuerda, con la esperanza de continuar llenándose de dólares. Hay muchos aspectos que, a pesar de que parezcan inofensivos, evidentemente traen anarquía en las estaciones de servicio. Les cuento.

Primero: En Maracaibo y San Francisco funcionan varias estaciones de servicio integrales, sin embargo, a veces no laboran ni la mitad, lo que trae como consecuencia que se abarroten las que se encuentran abiertas al público.

Segundo: Hay una exhaustiva revisión de los billetes de dólares, tan riguroso que a veces hasta la marca del doblez en la cartera es suficiente para que no lo acepten, y el usuario o la usuaria no puedan equipar su carro.

Tercero: En muchas estaciones de servicios integrales solo aceptan dólares y otras nada más permiten bolívares. En algunas se puede cancelar con tarjeta de débito, en otras no.

Cuarto: En las estaciones integrales generalmente abren a las 8:00 de la mañana, pero a eso de las 9:30 trancan el portón, porque el personal va a desayunar. ¡Increíble! No estoy en contra de que los trabajadores y las trabajadoras se alimenten, pero ante la cola, las o los operadores de las gasolineras muy bien deberían turnarse, para no paralizar el suministro.

Quinto: A muchas personas no les pasa la huella y, a pesar de que tienen el combustible asignado y cancelado en el Sistema Patria, no pueden retirarlo. Ahora bien: ¿Qué ocurre con esa gasolina? ¿Cuál es el destino que le dan en las estaciones de servicio?

Sesto: En un principio, al usuario o usuario que no le marcaba la huella, podía confirmar su recarga de combustible subsidiado con un mensaje de texto que le mostraba al empleado de la «bomba», pero actualmente no se lo aceptan.

Séptimo: Es sumamente sospechoso que al usuario o usuaria no le permitan demostrar los litros de gasolina que tiene en el Sistema Patria mediante un mensaje en su celular, pero extrañamente se ha desatado un comercio ilegal del carburante subsidiado a través de Marketplace, en el que solo exigen que la recarga del combustible esté verificada.

Me llama igualmente la atención que, en otros estados haya, incluso, estaciones de servicios que solo expenden gasolina subsidiada, como por ejemplo en algunos municipios de Falcón, y no se presenta ningún tipo de inconveniente, ¿por qué entonces tantos problemas en Maracaibo?

Tengo la impresión de que las mafias quieren volver. Mueven subrepticiamente sus tentáculos. Tal vez pensaron que nunca se les iba a terminar el perverso negocio de esa manera tan abrupta.

