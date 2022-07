Rosales: Las emergencia obliga a Venezuela a usar fondos congelados en el exterior

Entornointeligente.com /

Durante una transmisión en cadena regional el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales manifestó su compromiso con el pueblo zuliano en cuanto a la necesidad de alzar la voz con firmeza ante la mesa de negociaciones en México para atender la calamidad en hospitales, ambulatorios, escuelas, electricidad, agua potable, vialidad y conectividad, utilizando los fondos de la República que permanecen congelados en Inglaterra, Portugal y Estados Unidos.

Rosales consideró que «es posible que este mensaje genere ciertas controversias, pero el tiempo apremia y el grito de la calle es cada vez más fuerte. Estamos obligados a plantear los temas con claridad, firmeza y madurez».

A juicio del mandatario regional la principal lección es que no se puede perder un minuto más en la toma decisiones para atender la calamidad que vive la gente. «‘Quienes participan en la Mesa de Diálogo tienen claro cómo se vivió aquello y que no hay tiempo que perder en cálculos de tableros políticos o en intereses grupales.Eso no lo perdonaría el pueblo venezolano».

Rosales anunció como propuestas para atender a la crisis acudir a la banca multilateral, tramitar y ejecutar la inversión a través de la Corporación Andina de Fomento, activar proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU, acceder a 5 mil millones dólares de derechos especiales de giro con el Fondo Monetario Internacional y acceder parcialmente a fondos congelados de la República, cómo el oro en Inglaterra y 1200 millones de dólares en Portugal, reseña la cuenta Facebook de la Gobernación del Zulia

En un desglose, el Gobernador Rosales propone que se destinen 5000 mil millones al sistema eléctrico (la CAF inició todas las obras y tiene los proyectos), 500 millones de dólares para solucionar el problema de suministro de agua; 350 millones de dólares a salud, 200 millones de dólares se destinaría a educación, otros 1000 millones de dólares para alimentación. YS (Foto Facebook)

