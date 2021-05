Rosalía presume de coche nuevo en su perfil de Instagram, un todoterreno totalmente personalizado

Entornointeligente.com / A pesar de que Rosalía está pasando algo desapercibida últimamente, sobre todo en cuanto a materia musical se refiere, de vez en cuando deja entrever algún detalle de su vida en Estados Unidos en sus redes sociales.

La última actualización tiene que ver con el nuevo coche de la cantante , que ha enseñado en su perfil de Instagram. Se trata de un todoterreno Ford Raptor de color negro.

El vehículo tiene 450 caballos y 10 velocidades. Es un modelo que se adapta a diferentes situaciones, pudiendo ser conducido con varios modos, desde Sport hasta Carrera en el Desierto. La versión básica cuesta unos 66.000 euros , pero seguramente Rosalía haya pagado algo más por las personalizaciones que le ha añadido.

En el pie de foto ha escrito: “Gasolina”. Lo más llamativo del coche no es tanto el exterior como el interior, que la intérprete ha querido que esté tapizado, y con detalles, de color rosa pastel y con su nombre bordado en los asientos.

La publicación con las fotos de su nueva adquisición ya ha superado los dos millones de ‘me gusta’ y ha obtenido la aprobación en los comentarios de compañeras o amigas de la artista como Kendall Jenner o India Martínez.

Parece que Rosalía se está tomando algún tiempo alejada del foco de atención en cuanto a la música, ya que hace varios meses que no saca ninguna canción . Habrá qué esperar un poco para ver los próximos trabajos de la artista.

