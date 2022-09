Entornointeligente.com /

Rosa Weber abre sessão do STF com discurso em homenagem ao Dia da Democracia: 'Valor inegociável' Presidente do tribunal lembrou que democracia não é somente votar nas eleições e citou respeito às minorias. Ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE, disse que democracia também significa 'separação de poderes'. Por Rosanne D'Agostino, Fernanda Vivas e Márcio Falcão, g1 e TV Globo — Brasília

15/09/2022 14h41 Atualizado 15/09/2022

1 de 1 A ministra Rosa Weber, presidente do STF, abriu a sessão desta quinta com um discurso em homenagem ao Dia da Democracia — Foto: Reprodução/ TV Justiça A ministra Rosa Weber, presidente do STF, abriu a sessão desta quinta com um discurso em homenagem ao Dia da Democracia — Foto: Reprodução/ TV Justiça

A ministra Rosa Weber , presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF ), abriu a sessão desta quinta-feira (15) com um discurso em homenagem ao Dia da Democracia.

«Considerando em especial que a defesa da jurisdição constitucional e da integridade da ordem democrática constitui o norte de nossa gestão, neste 15 de setembro, reafirmo a nossa fé em nosso regime democrático consagrado em nossa Constituição Federal, de que o STF tem a guarda por expresso comando constitucional», afirmou a presidente da Corte.

Para a ministra, democracia não é somente fazer escolhas diante das urnas nas eleições.Ela citou o respeito às minorias e a necessidade de fortalecer as instituições.

«Refletir sobre democracia não é mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe. Não se resume ela, a democracia, a escolhas periódicas, por voto direto, secreto e livre, de governantes. Democracia é muito mais, englobando diálogo, tolerância e respeito às minorias, em especial as mais vulneráveis. É respeito às minorias, diálogos. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente fortalecendo as nossas instituições e o Estado Democrático de Direito», declarou.

Rosa Weber, presidente do STF, mantém relatoria de 3 processos: orçamento secreto, aborto e indulto

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF, Alexandre de Moraes , também disse na sessão que democracia é o «único regime que permite ao povo exercer exatamente o que é do povo».

«A democracia não se resume à escolha de tempos em tempos dos representantes, ela significa mais do que isso. Significa espeito às instituições, aos direitos fundamentais, respeito à igualdade social, democracia significa respeito à separação de poderes», afirmou.

Rosa Weber tomou posse como presidente na terça-feira (13). Na ocasião, ela já havia enfatizado a defesa de valores democráticos e do Estado de Direito.

