Ronaldo volta ao centro de treinos do Man. United na companhia de Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo foi esta terça-feira fotografado a chegar ao centro de treinos do Manchester United, acompanhado pelo empresário Jorge Mendes.

De acordo com o site The Athletic , o internacional português foi até Carrington para discutir o seu futuro com os responsáveis dos red devils.

Quem também está nas instalações do clube inglês é o seu antigo treinador, Alex Ferguson.

Subscrever O jogador nunca manifestou publicamente a sua vontade, mas não se apresentou na pré-época do clube, e, segundo a imprensa, alegou motivos familiares para não participar na digressão que o United fez recentemente na Tailândia e na Austrália.

Um dos motivos que tem sido avançado para o jogador não querer continuar em Manchester tem sido o facto de os red devils não competirem na Liga dos Campeões, depois de terem terminado a última época no sexto lugar da Liga inglesa.

A situação tem gerado muita especulação e dúvidas quanto ao futuro do jogador, pelo qual também não é conhecida nenhuma proposta, mas o novo treinador dos clube inglês, o neerlandês Erik ten Hag, já disse contar com Cristiano Ronaldo.

«A situação do Ronaldo é clara: ele não está à venda. Eu quero trabalhar com ele, sobre o resto não posso dizer mais nada porque a situação é a mesma de há uma semana» , disse o técnico quando a equipa ainda estava em digressão.

Certo é que Ronaldo não vai jogar pela equipa que conta também com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, uma vez que Erik ten Hag já confirmou que o português não vai defrontar o Brighton na 1.ª jornada da Premier League, a 7 de agosto, pois terá menos duas semanas de treinos que os companheiros.

«Estou concentrado nos jogadores que estão cá, que estão muito bem, em boa forma, então prefiro concentrar-me neles e desenvolvê-los» , afirmou o treinador holandês na sexta-feira. No entanto, Ten Hag confessou que não vê a hora de Ronaldo integrar o grupo de trabalho.

Cristiano Ronaldo regressou a Manchester na última época, depois de três temporadas na Juventus, e ainda tem mais um ano de contrato com o clube inglês.

Na pré-época, o Manchester United ainda defronta no sábado o Atlético Madrid, em Oslo, e o Rayo Vallecano, já em Manchester, no domingo.

