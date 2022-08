Ronaldo se queda en el banquillo para el partido Manchester United-Brighton

Entornointeligente.com /

Según los informes, Ronaldo está ansioso por dejar a los Red Devils en la búsqueda del fútbol de la Liga de Campeones. El cinco veces ganador del Balón de Oro se perdió la gira de pretemporada del United por Asia y Australia, y el club le dio permiso por motivos familiares. Ronaldo hizo su regreso el fin de semana pasado para la primera mitad de un empate 1-1 amistoso con el Rayo Vallecano, pero dejó Old Trafford antes del tiempo completo. Ten Hag describió la decisión de varios jugadores de no quedarse hasta el final del partido contra el Rayo como «inaceptable», pero dijo que no habría más castigos. Marcus Rashford parece listo para ponerse en los zapatos de Ronaldo en la delantera contra Brighton con Anthony Martial también descartado por lesión. Lisandro Martínez y Christian Eriksen debutan en el United desde el principio con otro nuevo fichaje, Tyrell Malacia, en el banquillo. ? ¡Once confirmado! ?? Así saldremos a la cancha ante el Brighton de Graham Potter. #MUFC #MUNBHA

— Manchester United (@ManUtd_Es) August 7, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 7/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com