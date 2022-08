Ronaldo promete decir hoy su «verdad» sobre su situación en el Manchester

Entornointeligente.com /

En una respuesta a la publicación de un aficionado, Ronaldo escribió en su lengua materna que los seguidores sabrán «la verdad cuando dé una entrevista en unas semanas». Sin más detalles, «CR7» indicó que «los medios sólo cuentan mentiras». «Tengo una libreta y de 100 noticias sobre mí (en los últimos meses), sólo cinco de ellas eran verdaderas. Imagínate cómo es. Quédate con este consejo», señaló el cinco veces Balón de Oro. Ronaldo, de 37 años, que aún tiene un año de contrato con el Manchester United, retomó los entrenamientos de pretemporada con los ‘Red Devils’ en julio, tras perderse la gira por Asia y Australia de su equipo. «Tenía problemas familiares», explicó Bruno Fernandes, su compañero de equipo portugués. Esta ausencia había sido vista por muchos medios británicos como una prueba del deseo de la estrella de dejar el United, sexto en la Premier League la pasada campaña y fuera de la Champions League, para unirse a un club que compita la máxima competición europea a nivel de club esta temporada. El exdelantero del Real Madrid jugó el pasado fin de semana el partido completo en la dura derrota por 4-0 del Manchester United en Brentford, condenando a su club a la última posición del campeonato. Para colmo, el equipo entrenado por el neerlandés Erik ten Hag recibirá el próximo lunes al Liverpool. El grupo de aficionados «The 1958» anunció una marcha de protesta ante Old Trafford contra la familia Glazer, propietaria de la entidad que, según un comunicado, «mata de hambre y por codicia a la institución más grande del fútbol mundial». «Mostremos a la familia Glazer que esta vez no vamos a dejarlo pasar», afirmó este colectivo de seguidores. La actual estrategia de fichajes del Manchester United, calificada como «horror» por el exjugador Gary Neville, está siendo señalada por los seguidores. Hace 19 años, Cristiano Ronaldo debutaba en Manchester United. «La nueva esperanza de Old Trafford», dijo el relator. Se abría una nueva era en el fútbol mundial. pic.twitter.com/4GEyWKsbOl

— VarskySports (@VarskySports) August 16, 2022 Más en Andina: Así se jugará la primera fecha del hexagonal final de la Liga Femenina de Fútbol 2022. ?? https://t.co/Cf1H9vP2Sf pic.twitter.com/ydjv5vFmku

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 17/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com