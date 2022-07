Ronaldo jogou meia parte, não marcou mas deixou boa impressão

Entornointeligente.com /

«Good to be back» (bom estar de volta). Foi desta forma que as redes sociais do Manchester United anunciaram este domingo o regresso do avançado português a um jogo, neste caso um particular em Old Trafford frente aos espanhóis do Rayo Vallecano, depois de quase um mês marcado por notícias quase diárias sobre a intenção de CR7 deixar o clube inglês.

Quando o nome de Ronaldo foi anunciado pelo speaker de serviço, os adeptos dividiram-se entre palmas e assobios. As vaias foram provavelmente daqueles que não gostaram desta ausência prolongada do craque português, e das notícias sobre a sua intenção em deixar o clube.

Subscrever O treinador Ten Hag colocou Ronaldo a titular numa equipa quase de segundas escolhas, dado que o Manchester United tinha atuado na véspera na Noruega, numa derrota com o Atlético Madrid. O português só jogou meia parte (saiu ao intervalo), não marcou, mas para quem só começou a treinar-se na terça-feira não se saiu mal.

Aos 12 minutos, CR7 esteve até muito perto de marcar, com um remate que passou muito perto da barra da baliza dos espanhóis. E teve mais dois bons apontamentos, com assistências a tentar rasgar a defesa do Rayo Vallecano.

O jornal Manchester Evening News, que deu o jogo ao minuto, deu nota 6 ao avançado português – «falhou uma excelente oportunidade, mas fez um jogo decente». «Ronaldo mostrou alguns lampejos dos seus melhores tempos, parecendo estar bem fisicamente para a nova época», comentou por sua vez a Sky Sports.

Curiosamente, o golo do United quase logo a abrir a segunda parte, foi apontado por Amad Diallo, o jogador que rendeu Cristiano Ronaldo ao intervalo. O Rayo Vallecano empatou a partida aos 60 minutos, por Alvaro Garcia.

