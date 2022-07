Ronaldo apareceu, treinou e já jogou pelo Man. United

Entornointeligente.com /

Cristiano Ronaldo prolongou as férias por «motivos pessoais» , crêem uns, fê-lo para forçar uma saída, dizem outros. Durante esses dias, foi apontado a Chelsea, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão e até mesmo ao Sporting . Levou, depois, Jorge Mendes e Alex Ferguson aos escritórios do Manchester United para, garante a imprensa britânica, discutir uma transferência . Tem andado activo no Instagram, ora a criticar a imprensa, ora a responder a provocações de páginas de fãs.

Na última quinta-feira, prestou-se a versar sobre jornalismo: «Impossível não falarem de mim um dia, senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertarão em alguma notícia».

Deste domingo há uma notícia para dar que é totalmente factual – e que, por isso, Ronaldo dificilmente criticará. O título poderá ser: «Ronaldo voltou a jogar pelo Manchester United». No último jogo de pré-temporada da equipa inglesa, um empate (1-1) frente ao Rayo Vallecano, Ronaldo foi titular e actuou durante 45 minutos frente aos espanhóis.

Mas há mais duas notícias. Uma, mais específica do jogo de hoje, diz-nos que o português ouviu alguns assobios dos adeptos, ainda que tenham sido de uma clara minoria – p ara já, o United continua a amar Ronaldo. A outra, mais global, diz-nos que Ronaldo vai jogar pelo clube se – ou enquanto – não aparecer uma negociação que lhe permita fazer as malas e ir disputar a Liga dos Campeões noutras paragens. Tal equivale a dizer que ou sai nos próximos dias ou estará, em teoria, no Manchester United-Brighton agendado para o próximo domingo, no arranque da Liga inglesa.

Um remate O resultado do jogo foi o menos relevante, já que o que todos queriam saber era se Ronaldo voltaria a jogar pelo United – e jogou –, que recepção teria dos adeptos – ouviram-se os tais tímidos assobios – e se voltaria numa forma condizente com um arranque de temporada agendado para daqui a uma semana – e isso ficou por responder.

Ronaldo esteve bastante activo nos primeiros 30 minutos, rematou por cima após uma transição e tentou assistir colegas um par de vezes, mas apagou-se até ao intervalo, ficando a dúvida se se tratou de incapacidade física. Para adensar tudo isto – ainda que seja uma mera trivialidade –, assim que o português saiu… o Manchester United marcou.

— Manchester United (@ManUtd) July 31, 2022 Também relevante era perceber como seria encaixado no sistema do treinador neerlandês. O habitual 4x2x3x1 poderia ter Ronaldo na ala ou no centro do ataque e Ten Hag está a idealizar, para já, o português como ponta-de-lança, ainda que com mobilidade e longe de um «pinheiro» de área.

