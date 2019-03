Ronaldo acelera a recuperação – Futebol – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O regresso de Cristiano Ronaldo só deve acontecer a 10 de abril, nos quartos de final da Liga dos Campeões, com o Ajax. No entanto, o jogador quer acelerar a recuperação para não falhar o Clássico com o AC Milan (6 de abril). Esta quinta-feira o treino da Juventus não contou com o avançado de 34 anos, que regressou a Turim apenas para fazer fisioterapia. Na quarta- -feira foi visto por um especialista numa clínica particular, em Barcelona, depois de ter feito um primeiro exame em Lisboa. Foi na primeira parte do jogo Portugal – Sérvia (1-1) que o avançado sofreu uma lesão na coxa direita. As queixas e o pedido para ser substituído preocuparam a Juventus que, segundo a imprensa italiana, não poderá contar com CR7 durante as próximas três jornadas do campeonato (Empoli, Cagliari e AC Milan). Apesar da vantagem que a ‘Juve’ tem na liderança da liga, a vontade de regressar a tempo do clássico italiano deve-se à dimensão do encontro.LINK ORIGINAL: Correio da manha

