Ronald Acuña Jr. terminó con su sequía de jonrones (+video)

Ronald Acuña Jr. puso fin a su sequía jonronera el jueves por la noche.

Luego de 18 encuentros y 75 turnos, sin llevarse la cerca, el jardinero se apuntó el noveno cuadrangular de la temporada, en la derrota de Bravos de Atlanta 6-4 contra Mets de Nueva York, en el inicio de una serie de cinco encuentros en el Citi Field.

En el quinto inning, con dos outs y cuenta de 0-2, Acuña conectó una slider de Carlos Carrasco, en la zona baja de strike, y la devolvió a 108,2 millas por hora.

La bola se proyectó a 425 pies desde el plato hasta aterrizar en la manzana mecánica del jardín central. El estacazo de vuelta completa consiguió en circulación a Michael Harris II.

Fue el primer cuadrangular de Acuña desde el 8 de julio, contra Nacionales de Washington. Ese lapso sin vuelacercas es el segundo más prolongado de su carrera, luego de un período de 19 encuentros, entre el 17 de abril y el 7 de mayo de 2019, de acuerdo con Baseball-Reference.

El toletero derecho exhibe una modesta línea ofensiva de .218/.322/.321, con dos bambinazos, siete remolcadas y .643 de OPS, en sus últimos 20 juegos, sin incluir la jornada de este viernes.

Acuña regresó a la acción el 28 de abril, poco más de nueve meses después del desgarre que sufrió en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su comienzo fue lento. Luego se encendió a mediados de mayo y ahora trata de salir de un prolongado bache.

«Todo es parte de un proceso, espero que vengan mejores días», comentó Acuña esperanzado, de acuerdo con MLB.com.

«La rodilla, como mi swing, no siempre se siente igual. Algunos días siento que tengo confianza en ello y otros días siento que no tengo confianza… Vamos a seguir adelante», añadió.

El mánager Brian Snitker también espera que las cosas comiencen a salirle mejor al criollo.

«Ese fue grande y pasó algún tiempo desde el último», destacó el estratega. «Nunca sabes cuándo un pelotero puede darle vuelta a las cosas. Pero me he estado sintiendo bien con lo que he visto de él».

Como primer bate, Acuña se ha embasado con una frecuencia menor a la de hace un mes, pero su OBP es de .354, muy por encima del promedio de la Liga Nacional (.315).

«Me siento bien», insistió el patrullero derecho. «Solo que no he estado teniendo los resultados que quiero. Lo importante es que el equipo está jugando bien».

Carrasco extendió seguidilla de ceros

Carlos Carrasco estableció un registro personal, en medio de su octava apertura de calidad de la temporada, en el triunfo de Mets de Nueva York 6-4 contra Bravos de Atlanta, el jueves por la noche en el Citi Field.

El derecho extendió a 22.2 innings su seguidilla ceros, algo inédito en su carrera, en la quinta entrada, pero, con dos outs, su quebró su cadena después que Michael Harris II despachara un sencillo remolcador, antes que Ronald Acuña Jr. pescara una slider que envió por encima de la manzana mecánica del jardín central, a 425 pies de distancia, para que Atlanta se acercara en el marcador 5-3.

Carrasco se recuperó para retirar el capítulo y terminar cubriendo seis tramos, en los que aceptó cuatro hits y tres carreras limpias, mientras que concedía un boleto y ponchaba a seis.

La anterior racha más prolongada de innings sin permitir anotaciones del barquisimetano, era de 22.0 y se remontaba a 2015, cuando vestía el uniforme de Indios de Cleveland.

Ahora, Carrasco atraviesa por una secuencia de seis inicios sin perder, desde el 3 de julio. Durante ese lapso, exhibe balance de 4-0 y 1.50 de efectividad (6 CL/36.0 IP).

El experimentado tirador mejoró su foja global a 12-4, con un promedio de 3.82 carreras limpias. Sus lauros le ubican en el tercer lugar de las Mayores, igualado con Tyler Anderson, Tony Gonsolin y Alek Manoah.

¡A la manzana!

¡Jonrón de Ronald Acuña Jr. por todo el medio!

Noveno cuadrangular del año para él. #ForTheA ※ #ElExtrabase ⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/emK5wCKQRi

— El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) August 5, 2022

