Ronald Acuña Jr. abrió el ataque en el Clásico de Mitad de temporada en Los Ángeles

Angélica Álvarez.- Ronald Acuña Jr. inició ataque al tronar doble al jardín izquierdo , durante el encuentro este martes entre la Liga Americana y la Liga Nacional , en la edición del Clásico de Mitad de temporada de la ciudad de Los Ángeles.

Acuña pisó el plato de manera rápida tras sencillo de Mookie Betts , aunque el impulso perdió empuje luego de que Manny Machado bateara logrando doble play.

Según reseña Meridiano « Shane McClanahan , abridor de los visitantes, parece no tener secretos en sus envíos, porque después de todo esto, Trea Turner también le da inatrapable».

El encuentro terminó en su primer tercio con los de casa 2*0, luego José Ramírez da imparable y Giancarlo Stanton la bota, mientras Byron Buxton le da ventaja a los suyos y la Liga Americana obtiene el triunfo.

¿Cómo llegó Ronald Acuña Jr. a la alfombra roja del All Star? Meridiano. Ronald Acuña en All Star. El venezolano Ronald Acuña Jr. no pasó desapercibido en la alfombra roja del All Star Game , donde llegó con un traje negro, unos lentes especiales y unos zapatos deportivos brillantes, lo que llamó mucho la atención de sus seguidores y los medios.

#AllStarGame | Con este atuendo llegó Ronald Acuña Jr. a la alfombra roja del Juego de las Estrellas.

