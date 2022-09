Ronald Acuña clave en triunfo de Bravos frente a Filis (+video)

Entornointeligente.com /

Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo como emergente para la ventaja en el 11mo episodio y Bravos de Atlanta se mantiene cerca en la pelea en el Este de la Liga Nacional, al superar por 8-7 a Filis de Filadelfia el domingo en un duelo que tardó seis horas en completarse debido a una retraso de dos horas por la lluvia.

Bravos y Filis se repartieron la serie de cuatro partidos y Atlanta se mantiene 1,5 juegos detrás de los líderes divisionales, Mets de Nueva York. Disputarán tres juegos el próximo fin de semana en Atlanta y Mets necesita solo un triunfo para asegurar la ventaja del desempate en la serie de temporada regular.

Kyle Schwarber extendió su ventaja en la Liga Nacional de jonrones con 42, con un par de batazos solitarios y anotó tres carreras para Filis. Filadelfia tiene ventaja de 1,5 duelos sobre Cerveceros por el último comodín de la NL y tienen ventaja en el desempate ante Milwaukee tras llevarse 4-3 la serie de temporada.

Back in front thanks to @ronaldacunajr24 ! #ForTheA pic.twitter.com/IznCPowZ1T

— Atlanta Braves (@Braves) September 25, 2022

Por Bravos, los venezolanos William Contreras de 4-0, con una anotada, Ronald Acuña Jr. 1-1, con una anotada y una empujada, Orlando Arcia de 1-0. El cubano Guillermo Heredia de 0-0 con una anotada. El puertorriqueño Eddie Rosario de 4-2 con dos anotadas.

Por Filis, el dominicano Jean Segura de 4-0 con una empujada.

Wild (pitch) Bill! @Wcontreras42 | #ForTheA pic.twitter.com/far7QKIXZj

— Atlanta Braves (@Braves) September 25, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/Fr9gVHN4A436nOIw6sepgk

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: ¡Albert Pujols en la historia al llegar a 700 HR! (+videos) Kipchoge batió su propio récord en el Maratón de Berlín

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com