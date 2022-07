Rompieron vitrinas con un mazo: El robo en Países Bajos que se viralizó

Entornointeligente.com /

Muchas veces, las películas se convierten en realidad y no de la mejor manera. La 35º feria de Tefaf en Masstricht, en Países Bajos, fue testigo de ello, tras hacerse viral por el robo a mano armada que sufrió hace una semana.

A través de redes sociales circuló la grabación del hecho, que mostró a cuatro delincuentes en la clausura del evento, disfrazados con gorras, trajes y bigotes, destrozando vitrinas con un mazo.

Cortesía: Nos Nieuws Aparentemente sustrajeron un botín de joyas y escaparon de la escena corriendo, dejando atónitos a todos los testigos. El personal de seguridad desalojó de la galería a los afectados poco después, reseñó ABC.

ROMPIERON LAS VITRINAS CON UN MAZO Y SE LLEVARON LAS JOYAS: EL ROBO A UNA FERIA EN HOLANDA QUE SE VIRALIZÓ Robbert van Ham, uno de los galeristas invitados a la clausura, detalló que además del mazo, los ladrones amenazaron a los asistentes con un arma y «no se robaron mucho».

» Las vitrinas fueron destrozadas con un mazo. Todos los expositores y visitantes fueron dirigidos al exterior de forma ordenada y rápida por seguridad. No hubo pánico y nadie resultó herido»; detalló al medio.

En respuesta, la policía capturó a dos presuntos implicados, pero los liberó más tarde por falta de pruebas.

Cortesía: BBC Aunque son pocos los detalles que se conocen del robo, la prensa holandesa enfatizó en la pérdida de una pieza en particular: un collar de perlas y esmeraldas sobre las que cuelga un diamante amarillo, valuado en varios millones de euros, reseñó El País.

La pieza, diseñada por Joël Arthur Rosenthal, se expuso en la galería británica Symbolic & Chase y fue considerada como la más valiosa del encuentro.

¿UN GOLPE DE SUERTE? El director general interino de Tefaf, Arthur Brand, conocido como el I ndiana Jones del arte por su experiencia con obras robadas; explicó al portal que el éxito de la operación se debió a «aficionados con suerte, o bien, de verdaderos profesionales, pues resulta más sencillo robar joyas que un cuadro» .

A pesar que no se confirmó si contaron con el apoyo del personal interno, en su declaración afirmó que es probable que conocieran el lugar antes de aventurarse a protagonizar un robo digno de Hollywood.

El tipo de las zapatillas @newbalance no recibe excesiva ayuda en su ejecución. De hecho, él mismo recoge el botín (que cabe en su mano derecha) y lo introduce en una bolsa. Mientras, se le cae el mayo… No sé yo… Todavía no se han dado detalles sobre lo sustraído pic.twitter.com/acYObv398D

— MARCO ANTONIO (@jimber81) July 5, 2022

«Lo usual es que este tipo de ladrones visite antes la escena del delito. Es posible, además, que la maza utilizada y el arma que aparentaban portar hubiera sido introducida mientras se montaba la propia feria. Hay que averiguarlo», detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO | SE LANZÓ DEL SEGUNDO PISO DE UN PROSTÍBULO PARA NO PAGAR LA CUENTA Como era de esperarse, la situación se viralizó rápidamente en plataformas como Twitter e Instagram recibiendo múltiples reacciones de los usuarios. La mayoría se sorprendió por la rapidez de la operación y la falta de respuesta de las autoridades.

«Al estilo de la Casa de Papel», «¿Y la seguridad del sitio?», «Filmando la próxima serie de Netflix», «Estén pendientes, seguro lo venden más tarde» , «Muchos videojuegos» y «Fueron los Peaky Blinders», fueron parte de los comentarios.

BREAKING poging roof #TEFAF #Maastricht VIDEO Rovers proberen vitrines met daarin diamanten kapot te slaan. pic.twitter.com/3Fnqt6Nlds

— Henrik-Willem H⭕️fs (@HWHofs) June 28, 2022

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com