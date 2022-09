¡ROMPE EN LLANTO! Brendan Fraser recibió una ovación de siete minutos tras su regreso al cine (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Brendan Fraser, uno de los actores más populares a finales de los 90, sufrió dolorosos altibajos a lo largo de su carrera pero este domingo vivió un día para el recuerdo en el Festival de Venecia, aplaudido por su papel como un obeso mórbido en busca de salvación a las órdenes de Darren Aronofsky en «The Whale».

«Simplemente estoy intentando aguantar hoy (…) Gracias por esta maravillosa acogida, deseo que esta película cause la misma profunda impresión que provocó en mí», animó visiblemente emocionado el actor estadounidense en la presentación de la película.

«The Whale», basado en la homónima obra teatral de Samuel D. Hunter, es la historia de Charlie, un profesor de inglés que tras la muerte de su novio empieza a engullir comida basura en un intento de anestesiar su dolor.

Su vida transcurre con sus 266 kilos de carne y hueso varados en el sofá, conectado al inhóspito mundo exterior solo por las clases que imparte desde su ordenador, mientras la muerte asoma en el horizonte al olor de sus venas obstruidas y su debilitado corazón.

Sin embargo Charlie alberga un último deseo: reconstruir la relación con su hija adolescente, Ellie (Sadie Sink), de la que se separó al abandonar su hogar para empezar la relación con un hombre.

De este modo, la casa en la que viven enclaustrado, se convierte en el escenario de un emocionante duelo dramático con la niña en un intento de hallar la salvación antes del fin.

Aronofski mantiene una relación especial con Venecia: fue en este festival donde estrenó su película más aclamada, «Black swan» (2010), obtuvo el León de Oro por «The wrestler» (2008) y ahora regresa con «The Whale» cinco años después de «Mother!» (2017).

Por eso no ocultó su emoción: «Estoy entusiasmado con volver. En los últimos años perdimos demasiado por la separación de la conexión humana y el cine va de eso, de tener algo que compartir y dos horas de empatía, que es lo que el mundo exactamente necesita», señaló.

El cineasta leyó hace diez años en la prensa una reseña de la versión teatral, la historia le conmovió «profundamente y por eso propuso a su autor llevarla al cine, logrando su beneplácito, aunque la pandemia retrasó el proyecto.

