¡ROMPE EL SILENCIO! Beyoncé habla de las infidelidades de Jay Z en su nuevo álbum

Beyoncé estrenó por fin su esperado séptimo disco de estudio, ‘Renaissance’. Desde entonces ha pasado tiempo más que suficiente para que sus fans analicen todas las letras de sus canciones en busca de referencias a su vida privada y, más en concreto, a su esposo Jay Z.

En teoría, las aguas habían vuelto a la calma en el matrimonio de la estrella de la música, pero las infidelidades del rapero se han colado en varios de sus nuevos temas. Sin embargo, en esta ocasión pintan una situación muy diferente a la que Beyoncé reflejaba en su álbum visual de 2016 ‘Lemonade’.

En ‘Plastic off the sofa’, por ejemplo, Queen B afirma directamente que ninguno de los dos necesita la aprobación del resto del mundo y que, en cualquier caso, se les juzgó con demasiada dureza: a él por engañarla con otra mujer y a ella por perdonarle eventualmente. También disculpa en algún modo el comportamiento de su esposo alegando que «no pude evitar ser él mismo cuando está cerca suyo» y le da permiso para no cambiar porque sabe que nadie es perfecto.

Por otra parte, Beyoncé parece sentirse muy segura de la lealtad de Jay Z porque en ‘Alien Superstar’ canta acerca de ser la número uno y la única en su vida: «No te molestes en competir contigo», le advierte a cualquiera que esté pensando en interponerse entre ellos.

Una vez entrada en materia, la cantante ha querido sacar a relucir el altercado que se produjo entre su hermana Solange y Jay Z en 2014, cuando ella le atacó en un ascensor mientras Beyoncé contemplaba la escena impasible. «Ella es una diosa, es una heroína. Ha sobrevivido a todo. Está segura de sí misma y es letal. Te recomiendo que no te metas con mi hermana», asegura la cantante para confirmar lo que siempre se había sospechado: que Solange estaba tratando de defenderla ante alguna humillación, real o imaginaria, que habría sufrido por culpa de su esposo.

Con información de Bang Showbiz

