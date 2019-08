Román Torres por consumir unasustancia prohibida

Entornointeligente.com /

Consumió una sustancia prohibida y fue suspendido por 10 partidos. Además el Sounders le quitará el 20% de su salario

Román Torres, defensor central del Seattle Sounders, dio positivo en una sustancia prohibida en la lista de la MLS. Esto lo comunicó el club, la MLS y el propio jugador en sus redes.

El jugador de 33 años fue suspendido por 10 partidos de la MLS y será multado con el 20% de su salario anual. Esto es aproximadamente 148 mil dólares, de los 740 mil dólares anuales que gana por temporada en el Seattle Sounders en el 2019.

Además no puede entrenar ni participar en ninguna actividad del equipo hasta el 29 de septiembre del 2019, (cuando termina su castigo).

Ese día enfrentarán al San José Earthquakes en partido de la Conferencia del Oeste.

Por otro lado, no podrá estar con la Selección de Panamá hasta el 29 de septiembre, o sea, se pierde los encuentros (5 y 8 de septiembre) ante su similar de Bermudas por la Liga de Naciones 2019 y no podrá jugar en el estreno de Américo Rubén Gallego.

‘ Me encuentro totalmente triste. He sido notificado del resultado analítico adverso por una sustancia ilícita por la MLS. Aceptaré todas las sanciones. Mi intención no fue tomar sustancias no permitidas. Inconscientemente ingerí un suplemento nutricional contaminado que compré en Estados Unidos. Acepto el análisis adverso y tendré que aceptar las consecuencias. Agradezco la comprensión de todos en este difícil momento. Con la ayuda de Dios pronto estaré en las canchas haciendo lo que más me gusta por los colores de mi club y mi amado Panamá’, fue parte de su comunicado.

