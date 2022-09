Roma, Gualtieri: concorso internazionale per lungomare Ostia

Entornointeligente.com /

ROMA, 19 SET – «Immaginiamo un grande concorso internazionale di progettazione per valorizzare il nostro intervento sul lungomare e produrre un risultato di grande livello». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del pacchetto di investimenti per rilanciare il mare di Ostia. «Come sempre avviene nella nostra impostazione, che condividiamo io e il presidente Zingaretti – ha aggiunto Gualtieri – la dimensione sociale è parte integrante delle politiche di riqualificazione urbana».

Dei 50 milioni dedicati destinati a progetti di rilancio del lungomare «40 sono dedicati alla riqualificazione delle infrastrutture di viabilità, per la parte strutturale, e 10 milioni sono complementari per interventi di inclusione, formazione, sostegno all’occupazione e lotta alla povertà – ha sottolineato -. Un investimento molto corposo, importante non solo dal punto di vista quantitativo, questi sono 100 milioni su Ostia e sul mare, ma perché – ha concluso – si somma anche altri interventi e dal punto di vista qualitativo definisce quello che avevamo detto fin dall’inizio: è tempo che Roma metta il proprio mare al centro della sua visione di sviluppo, non come un tema di un quadrante o di un Municipio ma come un grande asset della Regione». (ANSA).

