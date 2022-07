Rojas tendrá una cita con la historia este lunes

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Yulimar Rojas en la jornada de este sábado certificó de manera cómoda su clasificación para la final del salto triple en el Mundial de Atletismo Eugene 2022, competencia que se realizará este lunes y, posiblemente, un salto sea lo único que separe a la venezolana de su cita con la historia.

La reina no pierde el tiempo 🙌

Olympic champion, two-time world champion and world record-holder @TeamRojas45 🇻🇪 jumps 14.72m and automatically qualifies for the triple jump final! #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/MTyyy53Fkh

— World Athletics (@WorldAthletics) July 16, 2022 Parecería que después de conquistar la medalla de oro y convertirse en campeona olímpica en los últimos JJOO de Tokio, el trabajo ya estaba hecho, pero Rojas todavía cuenta con mucha motivación y hambre de títulos a sus 26 años de edad, aspiraciones que demuestra cada vez que compite como si tuviera algo que demostrar.

La caraqueña es la reina de este deporte. En la actualidad no hay atleta que pueda hacerle frente, y es por eso que cada competición de la que es participe es una prueba de Yulimar Rojas vs Yulimar Rojas con el objetivo de superarse a sí misma y batir sus propios récord.

Situación que volverá a repetirse este lunes, cuando a partir de las 9:30 PM (hora de Venezuela) salga a la pista descubierta del Hayward Field de Oregon con la misión de hacer historia y convertirse en la primera mujer que consigue alzarse con tres mundiales consecutivos.

Tatyana Lebedeva (2001-2003), Yargelis Savigne (2007-2009) y Caterine Ibarguen (2013-2015) son las únicas, aparte de Rojas, que llegaron a tener la oportunidad de volverse leyendas, pero se quedaron a las puertas.

Yulimar Rojas ya pertenece a ese selecto grupo luego de consagrarse tanto en Londres 2017 como en Doha 2019 y, mañana, tendrá la posibilidad de sumar una medalla de oro más a su vitrina, con gran seguridad, si supera los 15 metros.

Y es que del grupo de doce que conforman la lista definitiva de participantes del evento, solo dos han sido capaces de superar esta distancia en toda su carrera: Yulimar Rojas (15.74) y Patricia Mamona (15.01) de Portugal . Dos que se encuentran dentro del top tres del mundo, junto a Shanieka Ricketts de Jamaica, quien aún no logra este hecho (14.98) y lo intentará en las próximas 24 horas.

Por otra parte, hay que resaltar que el 15.74, el cual es récord del mundo, que ostenta la capitalina lo consiguió en 2022 en la pista cubierta de Belgrado, Serbia, pero al aire libre (situación en la que se disputará esta final) su mejor marca se ubica en los 15.67, registro que también es récord para las pistas descubiertas) , lo que demuestra que el viento también jugará un papel determinante en la prueba, sobre todo, cuando la criolla ya resaltó en varias oportunidades que su objetivo es saltar por encima de los 16 metros.

Sin embargo, un dato al que se aferran el resto de atletas que compartirán escenario con «Yuli» el día de mañana es que en lo que va del presente año, el mejor registro de Rojas en este tipo de condiciones es de 14.83, cuatro centímetros más que lo saltado por Keturah Orji (14.79) , quien también luchará por la medalla para su país en condición de local.

Es por ello que esta final del salto triple en Eugene, Oregon (EE.UU), tiene tanto en juego para la venezolana, quien después de saltar 14.73 en su primer intento de la prueba de clasificación de ayer y obtener su pasaje a la siguiente fase, decidió no continuar para reservar energías para el gran día.

El escenario está listo, las protagonistas también, y el olímpo de los mejores atletas de todos los tiempos espera ansioso que Yulimar Rojas se una a ellos, solo resta esperar cuál será el desenlace de esta historia y si tiene el resultado que todo un país desea.

Deinelbith Blanco/Unión radio

