Roger Schmidt com estreia cautelosa perante os jornalistas

Na primeira conferência de imprensa de antevisão de um jogo oficial no Benfica, o treinador alemão Roger Schmidt assumiu uma postura cautelosa. Sem soudbytes de relevo e declarações de manchete, o técnico germânico foi «despachando» as perguntas com tranquilidade e, sobretudo, sem promessas de vitórias, sem pedidos de jogadores novos, sem destaques individualizados e sem muito detalhe táctico sobre o Benfica ou sobre o Midtjylland, adversário desta terça-feira (20h) na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«Quando jogamos o primeiro jogo em casa, temos de tirar sempre partido disso, porque o jogo decisivo será fora e é uma ligeira vantagem para o Midtjylland», apontou, sobre o primeiro jogo frente aos dinamarqueses, que aponta estarem com uma energia diferente após a mudança recente de treinador . «Mudaram de treinador, portanto podem ter uma abordagem diferente. Já fizeram um jogo e trouxeram alguma nova energia. Ganharam e estão confiantes. Mas não é uma equipa radicalmente nova e tacticamente também se mantém», traçou.

Schmidt abordou ainda o mercado, recusando pedir mais reforços e apontando que não valoriza os rumores sobre as saídas de Morato, Vlachodimos e Gonçalo Ramos: «Há sempre rumores. A minha experiência diz-me que temos de nos focar no momento e com os jogadores que temos. Sei que o mercado ainda está aberto, mas como treinador só me preocupo com o próximo jogo».

Questionado sobre o que é que Gilberto oferece a mais do que Bah na lateral-direita, o treinador do Benfica apontou que ambos têm virtudes, apesar de Bah ter parecido mais exuberante com golos e assistências. «Temos boas opções em todos os lugares. O Bah é novo e está muito bem, sobretudo no ataque. Mas o Gilberto também fez uma excelente pré-época. Tenho boas opções. Jogadores como o Bah e outros vão ter as suas oportunidades».

Schmidt falou também da insistência nos mesmos jogadores durante a pré-época: «Alterações no «onze»? Vamos ver, mas não tem havido muitas mudanças. Os jogadores têm tido muitos minutos e têm mostrado que estão em boas condições físicas e técnicas.

O técnico aproveitou ainda para apelar aos adeptos para encherem o Estádio da Luz. «Com ajuda dos adeptos esperamos um excelente jogo. Com o Newcastle já tivemos uma amostra disso e espero que o estádio esteja cheio. Precisamos de jogos como o de amanhã».

