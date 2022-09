Roger Federer, ganador de 20 Grand Slam y dueño de un estilo único, dice adiós

Entornointeligente.com /

El suizo Roger Federer anunció el jueves que se retira del tenis profesional a los 41 años después de conquistar 20 títulos de Grand Slam .

Federer, que no ha competido desde Wimbledon en julio de 2021, se ha sometido a una serie de operaciones de rodilla. Dirá adiós tras «una aventura maravillosa», pero después de tres últimos años que han supuesto «un reto en forma de lesiones y cirugías».

En un mensaje difundido en redes sociales, el tenista de 41 años argumentó que mientras se preparaba para recuperar su nivel de juego, «las capacidades y limitaciones de su cuerpo y los mensajes de este han sido claros».

«Se trata de una decisión agridulce, pues extrañaré todo lo que la Gira me ha dado. Pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar «, tuiteó Federer. «Recibí un talento especial de jugar tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, por mucho más tiempo del que creí posible».

En su anuncio, indicó que la Copa Laver de la próxima semana será su último torneo de la ATP y descartó volver a las canchas para torneos de Grand Slam y otros de la Gira de la ATP.

Roger Federer, que cuenta en su palmarés con ocho títulos en Wimbledon, se considera como » una de las personas más afortunadas del mundo » en su mensaje en las redes sociales.

» Se me concedió un don para jugar al tenis y lo he elevado a un nivel que no habría podido nunca imaginar y durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba que era posible», explicó.

«Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no será más en torneos del Grand Slam o en el circuito», completó Federer.

