Roger Federer despede-se em encontro de pares

Entornointeligente.com /

O tenista suíço Roger Federer, vencedor de 20 torneios Grand Slam, anunciou esta quarta-feira que o seu encontro de despedida da carreira, aos 41 anos, vai ser na vertente de pares, previsivelmente na sexta-feira, em Londres.

Relacionados ténis. Federer. O adeus do maestro que foi um exemplo

desporto. Federer não joga mas é o tenista que mais ganha

ténis. Federer fora do ranking do ténis mundial pela primeira vez em 25 anos

O recordista de títulos do torneio de Wimbledon (oito) falava em conferência de imprensa antes da Laver Cup, um torneio que opõe seleções da Europa e do resto do mundo até domingo na capital inglesa.

«Estou a preparar-me para um último jogo de pares. Veremos com quem. Estou evidentemente nervoso por não jogar há muito tempo. Espero ser competitivo» , declarou o atleta, que está há mais de um ano fora do circuito devido a lesão e com várias operações ao joelho direito.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Federer mostrou-se em paz com decisão de abandonar o profissionalismo, porque «é a decisão correta» , embora admitindo que «é triste o momento em que se chega a tal conclusão».

«Queremos sempre jogar para sempre» , acrescentou, remetendo a decisão final sobre o seu parceiro para o capitão de equipa, o sueco Bjorn Borg, a quem pediu para ser substituído depois nos encontros de singulares da prova.

Sobre o futuro, o tenista helvético disse querer, «primeiro, passar tempo com a família e ter uma vida normal» , reconhecendo ainda ter de pensar «sobre o que fazer depois».

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com