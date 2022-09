Roger Federer anuncia su retiro del tenis tras jugar el Laver Cup

Entornointeligente.com /

«La Laver Cup, la semana próxima en Londres, será mi último evento ATP», publicó en las redes sociales el suizo de 41 años, que ganó 20 títulos de Grand Slam durante su larga carrera. «Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no será más en torneos del Grand Slam o en el circuito», completó Federer. El suizo no ha jugado al tenis desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en 2021, debido a sus problemas en una rodilla. «Es una decisión agridulce, ya que voy a extrañar todo lo que el circuito me ha aportado. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas para celebrar», señaló el exnúmero uno mundial, que tenía el récord de títulos de Grand Slam, antes de ser superado por Rafael Nadal (22) y después por Novak Djokovic (21). Roger Federer, que cuenta en su palmarés con ocho títulos en Wimbledon, se considera como «una de las personas más afortunadas del mundo» en su mensaje en las redes sociales. «Se me concedió un don para jugar al tenis y lo he elevado a un nivel que no habría podido nunca imaginar y durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba que era posible», explicó. ¡Gracias por tanto Roger Federer! ?? Siempre que se hable de tenis, se tiene que hablar de ‘Su Majestad’ ???? ??20 Grand Slam ??103 títulos ??6 Masters final ATP ??28 Masters 1000 ?? 310 semanas como N°1 del mundo https://t.co/LE8JXi7PLa pic.twitter.com/hxojekd1E8

— ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 15, 2022 ?? pic.twitter.com/YxtVWrlXIF

— Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 15/9/2022

