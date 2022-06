Entornointeligente.com /

Rodízio municipal de veículos é suspenso em SP por conta da greve e CET libera circulação em corredores e faixas de ônibus Medida foi tomada para tentar desafogar o trânsito por conta da paralisação de motoristas e cobradores. Circulação nas faixas foi permitida durante todo o dia. Rodízio deve voltar a vigorar na quarta (15). Por g1 SP e TV Globo — São Paulo

14/06/2022 05h21 Atualizado 14/06/2022

1 de 1 Trânsito lento da Avenida 23 de Maio nesta terça-feira (14) — Foto: Celso Tavares/g1 Trânsito lento da Avenida 23 de Maio nesta terça-feira (14) — Foto: Celso Tavares/g1

O rodízio municipal de veículos foi suspenso nesta terça-feira (14) em função da greve de motoristas e motoristas e cobradores de ônibus da cidade de São Paulo. A CET também liberou, durante todo o dia, a circulação nas faixas e corredores de ônibus.

Com a suspensão do rodízio, os carros com placas final 3 e 4 passam a poder circular na cidade sem limite de horário.

A restrição voltará a vigorar na quarta (15), das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Paralisação no transporte

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas) rejeitou a proposta do sindicato patronal, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss), de aumento de 12,47% a partir de outubro . A categoria reivindica que o aumento seja retroativo a partir de maio , e também pede que o mesmo reajuste seja aplicado ao vale-refeição e à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

A decisão pela greve ocorreu após uma audiência de conciliação entre o sindicato dos motoristas e o sindicato patronal, realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) na tarde desta segunda-feira (13), acabar sem acordo.

De acordo com o TRT, o sindicato precisa cumprir uma decisão liminar que determina a operação de 80% da frota de ônibus nos horários de pico, que vão das 6h às 9h e das 16h às 19h, e pelo menos 60% nos demais horários . Em caso de descumprimento, haverá multa diária de R$ 50 mil.

A SPTrans afirma que apenas 42% da frota circulou e que irá cobrar aplicação das penalidades previstas .

O julgamento do dissídio da greve deve ocorrer em reunião mediada pelo TRT nesta quarta-feira (15), às 15h. O Sindicato tenta antecipar para a tarde desta terça.

