Rodrigo Vilca fue presentado hoy como jugador del Newcastle United de Inglaterra

El club Newcastle United le dio la bienvenida a su nuevo jugador en sus redes sociales y puso una foto de Rodrigo Vilca con la camiseta oficial del club inglés. “#NUFC complace en anunciar el fichaje de Rodrigo Vilca procedente del Deportivo Municipal. El centrocampista peruano de 21 años ha puesto la pluma sobre el papel en un contrato de cuatro años con las Urracas e inicialmente se unirá a la Sub-23 “, escribió el Newcastle en su Twitter oficial. Vilca fue convocado al microciclo de la selección peruana por el profesor Ricardo Gareca. El habilidoso volante jugó su último partido con Deportivo Municipal en la derrota contra Universitario de Deportes. ?? #NUFC are pleased to announce the signing of Rodrigo Vilca from Deportivo Municipal. The 21-year old Peruvian midfielder has put pen to paper on a four-year deal with the Magpies and will initially join up with the U23s. Welcome to Newcastle United, Rodrigo! ????

— Newcastle United FC (@NUFC) October 5, 2020

LINK ORIGINAL: Andina

