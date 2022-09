Rodrigo Rivas Viloria y José Juan Rivas

Entornointeligente.com /

Hijo y padre: taurinos de raigambre y tradición.

«Tovar lo es todo en lo taurino»

Rodrigo Rivas Viloria

Hace 55 años, murió José Juan Rivas «El doble J.J. o El tuerto(1), como popularmente lo llamaban sus amigos», excelente animador de la fiesta brava, hombre de trabajo, contabilista de oficio, alegre y jovial que proveyó lo mejor de sí por y para el realce de las festividades patronales. Compañero de andanzas de Don Luis Alipio Burguera y del otro doble J Don José Juan Uzcátegui Rangel, cual quijote sin mancha probó suerte primero en el «Circo El Carmen» y luego en la arena del Circo Olimpia con el distintivo de «El Guerra». Acompañó de farra en la semana santa de finales de marzo de 1937 a Pepe Gallardo y Juanito Martín Caro «Chiquito de la Audiencia» durante su visita a Tovar y a Don Antonio Aragón cuando visito La Plazuela a principio de los cincuenta. Integró el grupo taurino «Topo a todo», que tenía por consigna «Uno por todos, todos por uno» y su propia orquesta típica donde J.J. Rivas era el maraquero.

Reseña J. J. Uzcategui en su consabida columna «Tercio de Muleta. Historia taurina de Tovar» al describir la tarde de toros a beneficio del Hospital San José de Tovar c. 1934, donde debutaron varios aficionados con cuatro toros escogidos en la hacienda Cucuchica del hierro la C de Agua Linda, que: «Sale el tercero, un Jabonero, precioso toro, haciendo honor a su ganadería, bravo, alegre y con poder; J. J. Rivas lo recibe con sus largas afaroladas, que son aplaudidas, intervino la veteranía de Moyano, que lo fijo, le castigo con dos banderillas, cerrándolo en el tercio para el matador Rivas o ´El Guerra´ quien empezó la faena muy valiente y torera; al rematar con un pase de pecho, el toro lo empitonó con fuerza tirándolo sobre sus lomos, cayó en picada y sufriendo una herida en que la sangre le corría sobre un ojo, esto y el… le impedían continuar la faena…»(2), con esta celebre corrida del toro jabonero, cerró prácticamente el Circo Olimpia para convertirse después en cine – teatro.

José Juan Rivas Collazo nació el sector San Diego de la aldea El Peñón el 28 de abril de 1907(3), sus padres: Ramón Rivas y Matilde Collazo el 17 de junio de 1918. Murió en el sector El Corozo, a las 8 de la noche del 19 de junio de 1967(4) después de una penosa enfermedad que lo mantuvo en cama por casi un año.

Sobre su tumba pronuncio su tocayo y amigo de siempre J.J. Uzcátegui una conmovedora oración fúnebre que, dado su excelso contenido taurino, bien vale la pena recordar:

«MATADOR… conociste que la fiesta lleva luz, alegría, oro, seda, y también oropel…

Conociste que la fiesta tiene alma, mucha alma, nobleza y también traición…

Conociste que la fiesta es supersticiosa en el triunfo, supersticiosa en la tragedia. Es notorio que hay un ´guarismo´ que simboliza superstición… Las cinco de la tarde del Espartaco, las cinco de la tarde de Manolo Granero, las cinco de la tarde de José Gómez ´Gallito´ y en un mes del calendario de los años; en un mes de mayo cayó el Espartaco, en un mes de mayo cayó Manolo Granero, en un mes de mayo cayó José Gómez ´Gallito´, y en un cinco de julio las medias lunas traicioneras e invisibles te alcanzaron de muerte y por vida hasta hoy que descansas en el terreno de la ´suerte suprema´… La muerte… y he aquí a cinco amigos, cinco alternantes que venimos a decirte… Hasta luego… Matador…!»(5)

José Rodrigo Rivas Viloria nació en el viejo Hospital San José de Tovar el 11 de diciembre de 1943(6) y fue llevado a la pila bautismal ante las manos del Pbro. Eliseo A. Moreno, cura y vicario de la iglesia Nuestra Señora de Regla de Tovar, por sus padrinos: Abraham Merchán y Ana Isabel Rondón(7) el 21 de diciembre de 1944(8). Hijo natural de María Zenaida Viloria Medina de 22 años que vivía en Sabaneta en la pensión Coromoto -propiedad de su mamá-; después de concebir siete hijos naturales con José Juan Rivas se casan en Santa Cruz de Mora el 30 de abril de 1959(9), ante la insistencia de Don José Antonio Montilla. Fue el segundo de 12 hermanos(10). Rodrigo se casó el 17 de noviembre de 1967 con Magdalena Dugarte, padres de 3 hembras: 1) Rumayda, 2) Rodmary Zenaida (n. octubre 5, 1971) y 3) Rosmar.

A los 6 años en 1949-50 inicia sus estudios de primaria en el Colegio Padre Arias, en el tercer grado del año escolar 1951-52 compartió aula con: 1) Andrade, Joaquín; 2) Carrero Soto, 3) Pedro Otilio; 4) Cubillán, Iván; 5) Lugo, Neuro Enrique; 6) Márquez, Hever; 7) Marquina, Jesús Eduardo; 8) Martínez, Carlos Arturo; 9) Martínez, José Efraín; 10) Méndez, Hugo Orlando; 11) Mora Contreras, Germán; Navea, Ramiro; 12) Omaña, Balmiro*; 13) Páez, Edwin José; 14) Pérez, Arnaldo*; 15) Ramírez Ruíz, César; 16) Ramírez, José del Carmen; 17) Rodríguez Mareucci, Fernando; 18) Rosales, Jesús; 19) Rivas José, Rodrigo; 20) Salas Mora, Eugenio* y 21) Vivas, Iván Edilio(11). Por desavenencias con uno de los profesores del Colegio culminó la primaria en 1956 en la Escuela coronel Rangel dirigida por el profesor Hermes Pérez y la secundaria en el Liceo Félix Román Duque de 1956 a 1962, aunque interesado en la carrera militar al aprobar el tercer año en 1959 se fue a la Academia donde permaneció seis o más meses hasta que solicitó la baja, regresó a Tovar y culminó el bachillerato. La secretaria del Liceo era Haydee Barón y el presidente del Centro de Estudiantes del Liceo era Héctor Rodríguez Dugarte, recientemente fallecidos.

En 1962, se vino a Mérida quería estudiar derecho, su sueño era ser abogado, terminó inscrito para estudiar Geografía y por eso abandonó los estudios universitarios.

Interesado en ser locutor, ingresó e hizo el primer curso dictado por el Pbro. José Eustorgio Rivas Torres en agosto de 1960 para integrar el equipo de trabajo de Radio Occidente, pero por ser menor de edad no lo dejaron presentar el examen final. Luego hace una solicitud por ante el Ministerio de Comunicación y fue admitido para presentar el examen con más de 1000 aspirantes de toda Venezuela, entre ellos recuerda a Chelique Sarabia.

En septiembre de 1965 presentó la prueba en Caracas y la aprobó, regresó a Tovar el padre José Eustorgio no tenía locutores en la radio. Lo llamaron a una guardia un sábado a las 11 de la mañana y se estrenó con una presentación de los vehículos Chrysler de Venezuela en Tovar en la agencia de Don Edilio Vivas. Llegó a ser director encargado de Radio Occidente y escribió la columna «Tovareñas» en la revista Acción Cultural de las Escuelas – Radiofónicas. Aunque no creía que se pudiera enseñar el bachillerato por radio.

De su padre heredo la afición taurina, desde los 8 años lo empezó a llevar a las corridas de toros. Fue el primer narrador de toros en la Plazuela y en una oportunidad compartió micrófono con Don Antonio Aragón (c 1972). Allí vio torear a Moisés Ugas que se ganó la Oreja de Plata en 1956, me acota que «Ugas permaneció durante 25 o 30 años sin documentos en España»

Tan buen aficionado como su padre, probó suerte el 3 de mayo de 1970 en la Plaza de Toros Vista Alegre, en un singular Festival Taurino a beneficio de la iglesia Nuestra Señora de Regla. Esa tarde se lidiaron 6 bravos novillos de la ganadería «El Piñal» para los aficionados prácticos: «El lucero de la tarde», Dr. Rigoberto Henríquez Vera; «El duque de Santa Bárbara», José Ramón Altuve Salas; «El zorro de las patillas», José Rodrigo Rivas Viloria; «El niño del liceo», José Ramírez (Cheo); «El faraón de sabanetas» José Juan Uzcátegui Rangel y «El ventarrón del Llano», Napoleón Meza Febres. Fue una corrida con todas las de la Ley, que bien vale la pena una crónica aparte. De ese festival tengo el cartel y una fotografía espectacular.

En 1973 se vino a Mérida a inaugurar en noviembre Radio Cumbre como locutor de planta y estuvo hasta la feria cuando renuncio. Se quedó en Mérida, aprendió contabilidad técnica y trabajo con Don Fidel Rodríguez. Eventualmente narraba corrida de toros.

El 26 de agosto lo visite en su casa, en su lecho de convaleciente, muy afligido por no poder venir este año a su Tovar de siempre ni haber podido grabar la cuña de los toros, durante muchos años fue la voz oficial para anunciar los carteles. Hablamos de lo divino y de lo profano, de hechos y circunstancias, algunos muy personales que no voy a escribir. Fueron preguntas y respuestas cortas y precisas.

¿Usted recuerda cuando Felipe Iglesias en 1957 cambio a redondel el ruedo de la Plazuela? «-El ruedo de La plazuela era cuadrado, Felipe Iglesias matador de toros español que vivía en Bogotá, vino y le dio la idea a los tovareños la plaza tenía que ser redonda. Él mismo dirigió ese cambio y toreo como matador de toros. De allí se empezó a hacer redonda. Porque antes había una circunstancia, los pisos de los tendidos eran de maderas unidas, pero quedaban los huecos para ver los picones y uno de muchacho se iba a ver los picones en vez de ver los toros»

¿El recuerdo de Galaviz? «-Galaviz nos marcó a muchos, porque Galaviz era una persona que le gustaba hablar de toros, aunque metía muchas mentiras. Vivió toda la vida en la esquina de la Plazuela y con su restaurant. Hay una anécdota que se sentaba y prendía el bombillo de la puerta, cuando veía que venían varias personas le gritaba a la esposa: ´Luisa, Luisa échele más agua a la sopa´ Sus pescuezos rellenos se los compraba todos Don Edilio Vivas y después su hijo Iván»

Hay quienes dicen que sí y otros que no ¿Pepe Gallardo toreo en Tovar? «-A mí me parece que si toreo en Tovar»

De esos toreros famosos que torearon en Tovar, ¿A cuáles recuerda, que marcaron época en lo contemporáneo que usted vivió? «-En lo contemporáneo al mejicano Agustín San Román y el español José Luis Álvarez «Pelayo» que vivió en Tacarica»

¿Usted estuvo en Bogotá? «-Si. A Bogotá tuve varias oportunidades de ir. En una temporada me estuve durante siete meses. ´El indio Veloz´ Osmar Fresneda Félix quien había traído a Tovar a los Tolimenses y trajo al del Burro mocho, ´hay juepucha´ se me olvido, esa palabra se me pegó del Indio. Como me tenía gran aprecio y tenía allá en Bogotá una especie de casa residencial me dijo: ´Rodrigo vengase´. Fui a un programa de toros en la Voz de la Víctor, una de las mejores emisoras de la capital y conocí a José Pulido uno de los primeros matadores de toros de Colombia, que es mucho decirlo»

¿Y después fue a España? «-La primera vez fui a España con Nilson Guerra. Lástima no haber inventado algo para quedarme, por eso es que las oportunidades las pintan calvas. A España he ido varias veces con estadía de dos a tres meses a las corridas. Allá tengo dos buenos amigos y paisanos: Antonio Briceño del Táchira y Manuel García de Mérida»

¿Visito todas las plazas y qué fue lo que más le impresiono de España? «-No, son muchas. Me impresionó la plaza de toros de Las Ventas, como grandeza en su arquitectura y Sevilla por su tronío, alegría y amor por la fiesta brava»

¿Algún torero, alguna faena en especial lo marcó en España? «-Me impresionó Pajo Ojeda, luego Paco Camino y José Mary Manzanares, cuando los vi toreando allá»

¿La Plazuela es la Sevilla de Tovar? «-Si, indudablemente así fuera el peladero que fue»

Hay un episodio que se nos está olvidando. ¿Qué significa la plaza Vista Alegre en la historia taurina tovareña? «-Hombre pues, fue un esfuerzo de Pulido, José Rosario Salas, Pancho Guerrero que les quedó pequeña. Quedó pequeña, pero se dieron temporadas importantes y muy bien presentadas. Yo monte varias veces la feria en Vista Alegre»

¿Cómo le fue de empresario? «-Una buena experiencia, cumplimos con satisfacción y quedamos más enamorados de los toros»

¿Qué toreros recuerda en Vista Alegre? «-Allí estuvo ´Diamante Negro´ y Carlos Martínez, que fue sobrino de Gómez, entre otros incluyendo a los de la casa»

¿Para Rodrigo Rivas qué significa el Coliseo después de todo este peregrinar taurino tovareño? «-Fue un paso muy importante para el desarrollo de Tovar. Incluyendo en ello la fiesta brava y se ha logrado»

¿Qué opina de los constantes cambios de nombre a la feria de Tovar? «-Interesante. Feria en honor a Nuestra Señora de Regla, lo de internacional no tiene sentido… ¿Internacional qué? Ni las de Mérida. Tovar no tiene por qué ponerse a buscarle apellidos a la Feria»

En un determinado momento a la feria de Tovar se le dieron nombres como «La perla del Mocoties» y «La Sevilla de América» ¿Qué opinión le merecen? «-Pues «La Sevilla de América» dicen que fue Federico Núñez quien le dio ese nombre que tampoco me gusto. ¡Donde está todo lo demás de la Sevilla!»

¿Estuvo en Caracas cuando Nerio indultó a «Rumboso»? «-Si. Yo tenía el programa ´TAM en los toros´, que fue invento mío, no fue del español. De hecho, creo que el que sacó a filmar las cámaras de TAM para las corridas fui yo, con el apoyo muchas veces de Hugo Domingo Molina. Nosotros grabamos el indulto de Nerio en el Nuevo Circo»

¿Fue un momento muy especial en la vida de Nerio y en la reafirmación del Tovar taurino? «-Si. Fue un toro que le dio la oportunidad a Nerio de mostrar su arte y fue un gran apoyo al nombre de la fiesta brava y a Tovar en sí»

¿Háblame de la feria del Sol? «-La feria del Sol nació con mucha fuerza y se ha mantenido, aunque la crisis la ha afectado. Ha tenido momentos muy importantes, aquí han venido buenos toreros españoles, mejicanos, colombianos y venezolanos porque aquí toreo Curro»

Recuerdo cuando c. 1985 en la feria del Sol a un toro se le fue una banderilla después de la pica y se malogró. «-Y sabe quién era el banderillero. José Salas ´El Palillo´ de Tovar. Se le fue la banderilla por el hueco de la pica»

¿Desde el punto de vista taurino, cuál ha sido el momento más difícil de su vida? «-Fue un impase que tuve, sin ser hombre de polémicas… prefiero no decirlo…»

¿Y los momentos más emocionantes de su viva taurina? «-Mira yo tuve la oportunidad de alternar con Manolo Chopera que es padre de empresarios españoles cuando venía con toreros. Con Hugo Domingo Molina, una gran amistad. Luego con Flavio y Flavito Grisolia. Con los Rodríguez Jáuregui. De tal manera que pude compartir prácticamente tratar con esa gente, que para uno era como un trofeo. También cuando venía Eloy Cavazos con Rafael Báez y me invitaban a comer, íbamos a La Viña aquí en Mérida»

¿César Faraco «El cóndor de los Andes» el torero de Mérida? «-Nació en Lagunillas. Una personalidad muy decente y muy caballero. Toreramente hablando era un torero de mucho valor y bueno tuvo su temporada tanto en España como en Méjico»

¿El primer corneado en la Monumental de Mérida fue un tovareño? «-Si, Carlos Briceño Vera», aunque el Polaco decía que se fue a estudiar de torero y regresó a Tovar de matarife.

¿Desde el punto de vista taurino un comentario final para los tovareños? «-Tengo que decir que Tovar para mí lo es todo en lo taurino. Porque allí comencé en ir a La Plazuela y fuimos viendo progresivamente el desarrollo y el desenvolvimiento de la fiesta brava, claro en los pueblos que es muy distinto a la fiesta brava en las plazas grandes, hablar de Bogotá, de Madrid o de San Cristóbal. Yo comencé en esto con toros criollos y toreros que estaban para eso, pero si había grandeza, había ganas de llevar nuestro pueblo a un sitial de honor de la fiesta brava. Menos mal que con sus peros y sus contras pues se ha mantenido y la construcción del Coliseo ha sido fundamental»

¿Cómo ve en estos momentos la presencia de Santana de empresario? «-Johan Santana es aficionado y eso hay que decirlo a toda voz, que es aficionado y le gustan los toros. Le está dando a Tovar la oportunidad por su situación de contar con carteles de tronío. Agradecerle a Johan Santana que continúe en esa lucha. Que ya llegaran las épocas mejores»

¿Alguna vez se arriesgó a torear? «-Claro yo toreé un festival en la Vista Alegre. Bueno vamos por partes, toree en Sartanejas – Los Teques, allí en un pre feria que dio Moncho Altuve hizo un festival y salimos dizque a torear Moncho, el Dr. Pedro Vivas, aquel que era abogado del Puente en Tovar y otros aficionados. Después toree en Nuevo Circo de Caracas con un becerro que tenía un locutor gordo que hacía unas cuñas -se me olvido el nombre- y por último en Vista Alegre, vea menudo cartel: Rigoberto Henríquez Vera, Moncho Altuve, Nilson Guerra y había otro. Fue un festival muy bonito a beneficio de la Virgen»

¿Y Rizquez? «-Rizquez es un icono tovareño. Indiscutiblemente que él está muy pendiente de la feria y de los toros, siempre con algo aparece. De verdad que tiene muchos méritos. Se ha preocupado por resguardar la memoria del Tovar taurino»

Bueno Rodrigo que le pudo decir son tantas cosas, tantas vivencias. Antes de despedirnos se le quebró la voz, lamentándose de no poder venir a Tovar este año. En los septiembres tovareños sólo estuvo ausente cuando salió del país. Tampoco pudo grabar las cuñas de las corridas, aunque lo llamaron dos o tres veces. Le dije amigo vendrán mejores épocas. Lo primero es la salud.

No pude resistir preguntarle ¿Cuál era su mayor añoranza de Tovar?, me respondió: «-Los tovareños llevamos a Tovar en el corazón», le acoté en el bolsillo izquierdo, tardó en responderme: «-Tovar es Tovar» Salí de su cuarto a fotografiar en la sala tantos recuerdos de su paso por el mundo de los toros y en especial la colección de sombreros en el pasillo de entrada al cuarto. Regrese a despedirme y había mandado a traer con la enfermera que lo atiende la fotografía de los alumnos del Colegio Padre Arias del año escolar 1951-52, donde aparece con sus compañeros del tercer grado. Me preguntó si reconocía cual era él. Salí corriendo, me esperaban para darme la cola al cementerio, era el entierro del Dr. Héctor Rodríguez Dugarte.

Atrás quedó un amigo convaleciente, pleno en sus recuerdos de Tovar. Una biblia del mundo del toro. Un trota pueblos tras la tradición. Un Señor de la narración taurina con una voz excepcional. Un aficionado de solera al igual que su padre y quien me dijo lacónicamente la mejor descripción que he escuchado o leído: «Tovar lo es todo en lo taurino», igualmente podría decir: «Rodrigo Rivas Viloria es una leyenda viva del Tovar taurino» Salud Maestro y amigo, desde la distancia brindemos por el primero de feria y por este sencillo pero sincero homenaje. Honrar honra y me siento honrado de haber compartido esta inolvidable tertulia, algunas cosas se quedaron en el tintero.

Néstor Abad Sánchez

La Abadía, septiembre 5, 2022

[email protected]

Notas:

Perdió un ojo en un lamentable accidente. Uzcátegui, J. J. (10 de septiembre de 1955) Tercio de muleta. Historia taurina de Tovar. Semanario República, N° 16, p. 8. Se refiere a Alejando Arrieta «Moyano de Lima», quien vivió una temporada en Tovar enseñando a los jóvenes los secretos de la lidia. Registro Civil del Municipio Tovar: Libro de Nacimientos de 1907, Acta Nº 131, s/foliar. Registro Civil del Municipio Tovar: Libro de Defunciones de 1967, Acta Nº 176, f. 82v. y 83r. A causa de una Bronconeumonía hipostática. (24 de junio de 1967) Ha muerto Don José Juan Rivas. El Lancero N° 107, p. 7 Registro Civil del Municipio Tovar: Libro de Nacimientos de 1943, Acta Nº 609, f. 272 Esposa de otro gran taurino: José de los Reyes Echeverría «Venezuela, Arquidiócesis de Mérida, registros parroquiales y diocesanos, 1654-2015,» database with images, FamilySearch ( https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGKX-LH89 : 8 March 2021), José Rodrigo Viloria, 25 Dec 1944; Baptism; parish Nuestra Señora de Regla, Tovar, Mérida, Venezuela, Arquidiocesis de Merida (Archdiocese of Merida), Venezuela. De acuerdo a la nota marginal del Acta de Nacimientos Nº 609, f. 272, fue legitimado con sus hermanos por Acta de Matrimonio N° 2 ante la Prefectura Civil del Municipio Mora. A saber: 1) Juan Edecio (febrero 3, 1943), 3) Rosalía (1947), 4) Ana Mariza (1949), 5) Ana Yadira (1954), 6) Zulema Belén (1955), 7) Jesús Eliezer (1956), 8) Carmen Irene (1959), 9) Ada Marina (1960), 10) Aurystela (1961), 11) Cruz Yolanda (1963) y 12) Lylía Carmína (1967) Los que están marcados con un asterisco (*) viven aún.

