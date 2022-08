Rodrigo Morlesín: ‘La literatura infantil construye caminos para la sociedad’

Entornointeligente.com /

El autor mexicano estuvo de visita por Panamá y nos contó sobre su nueva obra, la importancia de la lectura y el valor de los niños.

El tren de la fantasía del escritor mexicano Rodrigo Morlesín llegó a Panamá para ser parte de la Feria Internacional del Libro 2022.

El autor de ‘Elvis nunca se equivoca’ y ‘¿A dónde va este tren?’ compartió con cientos niños que lo esperaban para conocer de cerca a Elvis, un perrito callejero que se ha robado el corazón de las familias latinoamericanas a través de sus aventuras.

Con una amable sonrisa y sus enormes ojos azules, Morlesín afirma que no hay nada más importante para nuestra sociedad que la magia que esconde la literatura infantil, la que abre caminos fáciles de transitar y nos da valor para afrontar las pruebas que en ocasiones la vida nos presenta.

‘Los libros son espejos, ventanas y puertas, cada quien encuentra su valor en las historias que lee, por esta razón, aunque la consideran como algo menor, en secreto la literatura infantil encierra una revolución. Cuando le entregas un libro a un niño le regalas un tesoro, un amigo inseparable que lo va a acompañar toda la vida, porque las historias que leemos quedan en nuestra memoria para siempre como un recurso que nos brinda felicidad en los momentos más oscuros. Los libros se vuelven memorables, grandes personas te pueden hablar de sus libros favoritos cuando eran niños, porque les dejaron una huella y los recuerdan con cariño’, señaló Morlesín, quien asegura que, a diferencia de los adultos, los niños ven el mundo más amplío porque viven sin temor.

Aunque al inicio de su carrera no estaba convencido, el escritor cuenta que gracias a Satoshi Kitamura, también diseñador e ilustrador de libros, se animó a plasmar sus historias que hoy le han dado la vuelta al mundo.

‘A veces la vida te tiene algo y tú eres el último en saberlo, eso fue lo que me pasó. Ahora con todo lo que ha sucedido con mis libros, no me imagino de otra manera, me abrieron paso a experiencias nuevas que me han cambiado y transformado’, comentó.

En su nueva obra, ‘¿A dónde va este tren?’, el narrador nos solo nos transporta a lugares fantásticos que se esconden dentro de los vagones, también combina de manera divertida la tecnología, la música y la literatura.

‘Tener música de Roger Ycaza dentro de mis libros es un sueño hecho realidad y fue algo que se nos ocurrió a ambos durante la pandemia, para darle a mis lectores una pieza musical refrescante que puede ser escuchada por medio de un código QR que está dentro del libro’, detalló.

Al consultarle sobre, cómo los escritores enfrentan a las nuevas tecnologías, Morlesín sostuvo que la tecnología no es mala, ni buena, solo hay que saber usarla.

‘Aunque siempre hemos dicho que la tecnología va a acabar con todos nosotros, la realidad es que aquí seguimos tanto los libros físicos como nosotros. La raíz de la literatura no son los libros, son las historias y eso no va a morir. No importa cuántos libros quemen los dictadores, no importa cuántos libros prohiban en las escuelas, los libros, las historias y los lectores van a seguir ahí. La tecnología no es mala ni buena, lo que importa es cómo la usamos’, recalcó.

Tras dos años de encierro producto de la crisis sanitaria, Morlesín se siente agradecido con su público que lo ha recibido con los brazos abiertos en los diferentes países que ha visitado junto a su perrito Elvis. Adelantó que la segunda parte de su primer libro, ‘Elvis Nunca se Equivoca’, viene cargado de las emociones de sus personajes que han evolucionado.

‘Esta segunda parte es otra gama de sabores y colores después de lo que Elvis y su familia pasan en la primera historia. Yo no pretendía redactarla, pero un día me topé con la historia de los papás de Ana y no tuve más que ponerme a escribir. Faltan algunos detalles pero ya está listo el segundo libro y me tiene muy emocionado poder compartirlo’, concluyó.

Durante su estancia en Panamá Rodrigo Morlesín realizó un taller de origami con los niños que asistieron a la Feria Internacional del Libro de Panamá.

‘Los niños y las niñas a diferencia de los adultos están dispuestos a correr el riesgo, no se ajustan a lo que debe ser. Cuando no conoces las reglas el mundo se amplía», asegura Morlesín.

