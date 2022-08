Rodríguez se perfila como el reemplazo de Fernández

Entornointeligente.com /

Francisco Rodríguez es la primera opción que maneja el estratega de Wilstermann, Alberto Illanes, para reemplazar a Adriel Fernández, baja por expulsión para el clásico cochabambino ante Aurora de mañana (15:00).

«Sin duda será una baja importante. Tenemos a Francisco Rodríguez y vamos a ver otras alternativas también», dijo ayer Illanes, a tiempo de indicar que entre las opciones se encuentra un jugador juvenil o cambiar de sistema de juego.

«Capaz exista un cambio de sistema, tantas cosas se pueden manejar, son alternativas tácticas. Tenemos también a (Alexandro) Zenteno, un zurdo que juega bien que hemos subido de las menores», aseguró el técnico.

Illanes señaló que hoy definirá al equipo que ingresará desde el vamos mañana ante el Celeste, once titular en el que, además de Francisco Rodríguez, podría tener como otra novedad el retorno de Miguel Bianconi en la ofensiva.

El técnico manifestó que espera que el clásico valluno número 153 sea un partido abierto, algo que sucede «cuando tenemos un equipo que te juega de igual a igual».

¿Arbitraje parcializado?

El técnico de Wilstermann planteó la duda de si existe un arbitraje parcializado, debido a ciertas decisiones de los jueces nacionales en los últimos cotejos de Wilstermann.

Illanes describió algunas situaciones en las que el club aviador se vio perjudicado por los jueces como cuando, ante Always Ready, José Jordán determinó paralizar la jugada tras un lateral a favor de Wilstermann, cuando estaban en ventaja numérica en el área del Millonario.

«Como esas situaciones hay muchas. No me gusta hablar del arbitraje; hoy no lo estoy haciendo, sólo me pregunto por qué hace repetir el saque», señaló Illanes.

También habló sobre la cantidad de minutos que adicionó el jueves ante Always Ready, en relación a los que en otros partidos se agregan.

Lamentan los hechos de racismo

La violencia racista volvió a decir presente en el fútbol nacional. Esta vez fue en el estadio de Villa Ingenio, donde algunos hinchas insultaron al brasileño Serginho haciendo desagradables sonidos contra el futbolista.

«Muy triste, porque la verdad que en nuestro país habemos collas, cambas, chapacos, futbolistas paraguayos, argentinos, brasileños. Creo que todos los seres humanos somos iguales. Sería bueno que desde el ente que maneja nuestro fútbol se pueda corregir esto. No está bien, porque el jugador ha sido también duramente abucheado por la gente», apuntó Illanes.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

