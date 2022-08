Rodríguez Pimentel advierte en NY el PRSC desaparecerá si no lleva candidatos propios en 2024

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK._ El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel alto dirigente nacional del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y líder de la Corriente Renovadora advirtió aquí el sábado que ese partido desparecerá si no lleva candidatos propios en las elecciones presidenciales y congresuales de 2024 proclamando que no podrá ser destruido por más que negocien y maniobren en su nombre, porque se está integrando un ejército de reformistas que está trabajando intensamente para preservarlo y renovarlo

Rodríguez Pimentel, quien encabezó una concurrida asamblea con dirigentes y miembros de su corriente en un local de la calle 181 en el Alto Manhattan el sábado en la tarde, sostuvo que «el partido reformista quebró».

Añadió que la dirigencia y militancia de la entidad fundada en Nueva York por el extinto ex presidente doctor Joaquín Balaguer tiene que admitir esa realidad para poder, añadió que el PRSC, colapsó.

«Y el reformismo está más que mal, peor», agregó.

«Lo que está mal para el reformismo son las elecciones que vienen porque ahora mismo se está hablando de alianzas. Pero si vamos a una alianza con el 1.7% de los votos que obtuvimos en 2020, ¿qué le pueden dar los partidos tradicionales a un 1.7%?, supongamos que den algo: un senador, un regidor o un diputado y de las 20 mil plazas electorales que hay que le den mil, cuando el partido se encuentre que en las provincias no tiene candidatos a nada, ocurrirá lo mismo que en las pasadas elecciones», explicó.

Dijo que el PRSC había llegado a rangos de 4, 5 y 6%, «pero ahora colapsó porque no tenía candidatos, teníamos 5 senadores y ahora, quizás vamos a tener uno, si son generosos con nosotros y nos den uno, sin candidatos ese 1.7% se va a convertir en 0.5 0 0.2% en base a lo que dicen las encuestas».

Indicó que los números del PRSC en los sondeos pre electorales que se han divulgado no sorprenden no sonrojan a nadie ni prenden un bombillo rojo de alarma ni enciende una sirena de emergencia.

«Esa es la proyección al futuro que le espera al reformismo y entonces, cuando llegue a cero, ya desapareció», vaticinó Rodríguez Pimentel.

«Eso es lo que nos ha motivado a nosotros a salir a tiempo antes de que desaparezca, aunque algunas gentes digan que Pimentel lo que quiere es llevar al PRSC a una alianza con otros, pero yo lo que estoy diciendo es que sin candidatos el partido va a desaparecer en las que vienen, entonces ¿voy a hacer lo mismo para que el partido desaparezca en mis manos?, sería yo un estúpido que no tiene sentido de la historia», sostuvo.

«Tengo demasiado sentido de la historia, soy miembro de la alta dirección del partido desde que Balaguer formó los grupos de los 100, 50 y 30, y me he puesto a reflexionar que la historia del reformismo se va a escribir un día. Los hijos y los nietos de nosotros van a comprar ese libro y dirán que yo estaba ahí cuando el partido desapareció y yo, no quiero estar ahí cuando el partido desaparezca sin luchar para que eso no ocurra», precisó.

«Con nuestros propios recursos y los recursos de amigos que han creído en esto, estamos recorriendo el país y ya hemos estado en 89 municipios que representan como 18 provincias y he venido a Nueva York porque representa la cuarta demarcación electoral del país con el 5% de los votos, más que San Cristóbal», reveló.

Rodríguez Pimentel añadió que el PRSC sin Nueva York no tiene la misma fuerza «porque aquí fue que nació, aquí fue que vino el doctor Balaguer y comenzó a hablar de eso en su casa de Queens».

Proclamó aquí que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) no podrá ser destruido por más que negocien y maniobren en su nombre, porque se está integrando un ejército de reformistas que está trabajando intensamente para preservarlo y renovarlo.

Dijo que los reformistas están creando conciencia cada vez más sobre la necesidad de organizar y fortalecer el PRSC para que siga sirviendo de soporte a las aspiraciones sociales y políticas a sus miembros y al desarrollo de la democracia dominicana.

Expresó que está integrando núcleos de trabajo de la Corriente Renovadora del PRSC en todo el país y en el exterior para fortalecer y rescatar esa organización política, fundada por el fenecido líder Joaquín Balaguer.

«Esos que han venido negociando en nombre del PRSC para satisfacer intereses particulares, en esta ocasión no tendrán éxito» dijo Rodríguez Pimentel quien viajó a esta ciudad a dejar integrado un equipo de trabajo.

* NUEVA YORK._ El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel advirtió aquí el sábado que el PRSC desaparecerá si no lleva candidatos propios en las elecciones 2024. A la derecha junto a los dirigentes de la filial. A la derecha, Miguel Durán, secretario general habla a los presentes. (Fotos Miguel Cruz Tejada).

JURAMENTACIÓN

Rodríguez Pimentel juramentó un núcleo de la Corriente Renovadora integrado por los dirigentes núcleo de la Corriente Renovadora, integrado por Muguel Duran, Franklin Sánchez, Marino Guzman, Rosa María López, José Luis Franco, Rosanna del Rosario, Juan Jiménez, Manuel Ramírez, Luis Mejía, Luis José Rossó, Olguita Palmo, Juventino Bautista, Iris Peguero, Juan Ramírez, Efraín Gabriel, Ruiz Mejía, Rubén Ferreira, entre otros.

La juramentación se llevó a cabo después de la asamblea y el discurso central de Rodríguez Pimentel.

En la asamblea que fue conducida por los dirigentes doctor Marino Guzmán y Franklin Sánchez hablaron varios dirigentes de la filial, entre ellos, el presidente Orlando Rosado, el secretario general Miguel Durán, el ex presidente Manuel Ramírez, el representante de El Bronx, Juan Ramírez, el activista Tirso Santiago Piña, quien facilitó el local para la reunión y el presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX), Máximo Padilla quien asistió para pedirle apoyo a Rodríguez Pimentel para que se modifique el artículo de la constitución 2010 que impide a los dominicanos de la diáspora aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la república y otros cargos electivos excepto que no cumplan con una serie de requisitos que se contraponen a los discursos de alabanza que los políticos con elegías a las remesas y otros aportes económicos a la nación.

Rodríguez Pimentel estuvo acompañado por el ex diputado Félix Roa quien juntó a él también recorre el país.

