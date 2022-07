Rodríguez: «No podemos aprobar una gestión que en nada benefició al estado Bolívar»

Entornointeligente.com /

Este jueves, el Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb) no aprobó por mayoría absoluta la memoria y cuenta del exgobernador Justo Noguera Pietri, ante esto el diputado Carlos Rodríguez denunció las irregularidades e inconsistencias durante el ejercicio fiscal del año 2021.

«Ahí nosotros votamos, no salvamos el voto, porque nosotros no podemos aprobar una gestión que estamos que en nada benefició al estado Bolívar», aseveró.

Indicó que las principales razones por las cuales no se aprobó la memoria y cuenta fueron las denuncias que presentaron ante la Fiscalía General de la República, por la adquisición de unos vehículos durante la gestión pasada.

«Se asignó al fiscal quinto en materia de corrupción con competencia nacional y al fiscal cuarto en materia de corrupción con competencia regional, le solicitó al Consejo Legislativo del estado Bolívar el acta de excepción donde aprobaran o improbaran la gestión de Justo Noguera», mencionó el parlamentario regional.

Señaló que solicitarán ante el Ministerio Público la detención preventiva de los vehículos y su traslado a una depositaria hasta que se determine la legalidad de los mismos.

Igualmente solicitarán la interpelación de la Comisión de Contraloría del Cleb que realizó el informe de desincorporación y enajenación de los vehículos referidos y del Comité de Licitación encargado de entregar los bienes de la Gobernación del estado Bolívar.

Tras la denuncia de este caso que el diputado Rodríguez realizó, ha recibido varias amenazas, «yo por supuesto que tengo miedo porque yo no soy blindado, pero yo obedezco a los designios de mi conciencia y yo no tengo enemigos de ningún índole, ni cuentas pendientes con nadie, si algo me llegase a ocurrir, la justicia y el Cleb deberán voltear a donde tengan que hacerlo», agregó.

Añadió que seguirán ejerciendo sus funciones parlamentarias y pendiente de la investigación que lleva el Ministerio Público.

