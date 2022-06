Rodolfo Madera: diseñador de ‘experiencias’…

Entornointeligente.com /

En un atardecer en Santiago de los Caballeros, la revista de diseño interior y decoración Aldaba realizó una entrevista sumamente especial: una entrevista exclusiva a Rodolfo Madera: arquitecto, diseñador de interiores y de ‘experiencias’. En las páginas de Aldaba encontrarás cómo, en un ambiente elegante, Madera fusiona arte, artesanía, naturaleza, gastronomía y diseño en todo su esplendor. No te pierdas esta edición de Aldaba dedicada a la Zona Norte de República Dominicana.

Festival del Chocolate Dominicano

Del cacao criollo se produce una variedad amplia de chocolate que, en varios casos, alcanza proyección internacional. Tan delicioso producto tendrá pronto la segunda edición de su festival: el Festival del Chocolate Dominicano. Según explica Nadelyn Franco Caro tendrá lugar en el mes de julio (del 8 al 17) en Ágora Mall. Será una semana de demostraciones, maridajes, charlas, tours y otras actividades. Recordemos que el cacao es un producto marca país. La variedad de exposiciones y más de 25 actividades a desarrollarse en formato virtual y presencial contará con la participación de expertos locales e internacionales. A nivel mundial, República Dominicana es el principal exportador de cacao orgánico. ¿Te interesa conocer con amplitud lo que acontecerá en esa semana chocolatera? Entra a su website chocolate.do.

Boutique de plantas ¡y café!

No, no he ido aún, pero por una persona muy cercana me enteré de este lugar. Se trata de ‘Flor de Café’, un negocio que empezó como boutique de plantas y se fue ampliando hasta convertirse en un proyecto de servicios y gastronomía. Ese ambiente de naturaleza te lleva al mejor relax mientras saboreas un rico cappuccino. Luego que lo degustes es posible que quieras comprar una planta que haya llamado tu atención. Está ubicado en la calle Rafael Sancio esquina Leonardo Da Vinci. Daré pronto una vuelta por allá, a ver si llena mis expectativas.

¡Vaya forma de atender a una clienta!

Un martes de hace tres semanas me acerqué a media mañana hasta Ágora Mall y entré a una cafetería en su primer piso. En la terraza todas las mesas estaban llenas. En el interior había dos vacías. Me quedé de pie junto a una de ellas y al pasar una camarera le pregunté si tenía café espreso descafeinado. Me dijo que sí. Entonces me senté. Luego de un rato, la veo pasar llevando pedidos de otros clientes. La detuve y pregunté por mi café. Su respuesta fue: ‘Usted me preguntó, pero no me lo pidió’. Ok. Tiene razón. Le hice el pedido y me respondió que pasaría por la mesa. Pasó, sí, pero de largo varias veces hasta que me levanté y de nuevo pregunté por mi pedido. ‘¿Qué es lo que usted quería?’ fue su respuesta. Me quedé de una pieza. Es cierto que estaba súper ocupada, pero… Obviamente me fui, pero ¡vaya forma de tratar a un cliente!

