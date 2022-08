Rodolfo Hernández se pronunció sobre posible renuncia al Senado: «Seguimos trabajando»

Entornointeligente.com /

El ingeniero Rodolfo Hernández, quien asumió una curul en el Senado tras haber quedado en segundo lugar en las pasadas elecciones presidenciales, se refirió a las versiones que hay sobre una posible renuncia al Congreso.

Según la información que se tiene, Hernández estaría pensando en dimitir a su escaño para presentarse el próximo año como candidato a la Gobernación del departamento de Santander , región en donde obtuvo una muy alta votación en los pasados comicios.

Sin embargo, al ser abordado nuevamente sobre este tema, el ingeniero afirmó que por ahora seguirá trabajando en su labor como parlamentario.

«Estoy aquí, estamos trabajando aquí, cuando sea la hora o hayamos decidido alguna cosa diferente, con el mayor gusto e inmediatamente les aviso» , manifestó.

Al ser indagado sobre si estaría evaluando la posibilidad de renunciar al Senado, Rodolfo Hernández respondió: «No sé qué será evaluar, estaba era comiendo ahorita».

Se dice también que Rodolfo Hernández junto con su esposa, estarían organizando todo dentro del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción , que ya recibió la personería por parte del Consejo Nacional Electoral, para lo que serán las elecciones del próximo año.

Como ya nació legalmente, esa nueva colectividad tendrá la posibilidad de entregar avales a los candidatos en todo el territorio nacional.

No obstante, en los últimos días se han escuchado versiones sobre que algunos congresistas que fueron elegidos por su movimiento político, estarían pensando en renunciar al mismo. Ante esto, Rodolfo Hernández respondió: «pregúnteles a ellos, yo no sé nada, ellos no me han dicho nada».

«Estamos esperando que quede finiquitado el partido, consolidado, que salga la resolución y estamos en eso», sostuvo.

Sobre si estaría o no interesado en sostener una nueva reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro, el ingeniero afirmó: «Hay que dejarlo que conozca el escritorio».

LINK ORIGINAL: Lafm

