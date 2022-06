Rodolfo Hernández se disculpa y dice que no quería insultar a la Virgen

Entornointeligente.com /

A pocos días de las elecciones presidenciales, los candidatos siguen dando su último esfuerzo para conseguir las votaciones de diferentes sectores políticos y sociales.

En este caso el candidato por la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que se disculpa por las declaraciones desafortunadas en las que nombró a la Virgen María.

En el video se escucha a Hernández decir: «Quiero pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen diciendo que yo invitaba a la Virgen y todas las personas que vivieran en el barrio, pero me sacaron de contexto «.

Lea además: Esposa de Rodolfo Hernández lanza dura respuesta a la hija de Gustavo Petro

Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe 🙏🏻🇨🇴 #RodolfoHernandez pic.twitter.com/4YKZ7RT90V

— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022

Rodolfo Hernández asegura que es sus afirmaciones han sido criticadas por sus contrincantes para afectar su campaña. «Todo me lo critican, yo no quise decir eso. Lo que quise decir es que invitada a la virgen y a todas las personas que vivieran en el barrio o en la ciudad «.

De interés: Senador Rick Scott advierte que el triunfo de Petro dañaría la relación Colombia – EE.UU.

Reconoció también que los comentarios al respecto habían ofendido a muchas personas, sin embargo, aseguró que sus intenciones eran otras, pues es una que profesa la religión católica.

«No seguramente practicante con la intensidad de otras personas a quienes respeto en su culto», indicó Rodolfo Hernández. » Acepto en mi corazón y en mi conciencia que me equivoqué, mil perdones «, finalizó.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com